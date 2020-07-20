新冠肺炎｜市民無視禁令逼爆石澳　泳灘關閉救生員仍無奈on call

新冠肺炎本港疫情反彈，政府收緊防疫措施，規定市民室內公共場所必須戴口罩，但室外環境如泳灘不在所限。康文署上周三（15日）起公佈暫停開放所有戶外康樂場地，有別於泳池，泳灘猶如「無掩雞籠」，近300市民自出自入石澳泳灘。理論上泳池關閉，救生員毋須準備獨木舟出海當更，實際上無法「見死不救」，依然打醒十二分精神應對突發事件。港九拯溺員工會促請政府加強宣傳教育，全面封閉沙灘，以防市民無視禁令下水，救生員呼籲市民：「為人為己，大家真係要忍耐。」

Kikko與Lorrain與朋友一同到沙灘曬太陽，她們稱是疫情下第一次來沙灘，會盡量與他人保持安全社交距離。（蔡正邦攝）

逼爆沙灘的情況不限於周六、周日，今日（20日）非假日，惟記者前往石澳泳灘視察，鄰近的停車場爆滿，泳灘上則有超過300人，但大家謹守限聚令，以不超過4人為一組，組與組之間保留兩米以上的距離。不過記者放眼望去，沙灘上大部分人未有戴口罩。

沙灘不時有廣播提醒市民，由於新冠肺炎疫情，泳灘已關閉，不設救生員服務。Kikko與Lorrain與朋友一同到沙灘曬太陽，她們稱是疫情下第一次來沙灘，會盡量與他人保持安全社交距離，「會坐疏啲，係沙灘戴口罩好似難啲。」若沙灘越來越多人，兩人稱會考慮離開沙灘。

Suki與阿琪今結伴到沙灘，Suki稱自己鍾意沙灘，但疫情關係已有一段時間沒有前往沙灘，今日趁放假，為避免前往室內地方，於是與友人到石澳沙灘，「出得嚟沙灘好難戴口罩，但去買嘢飲一定會戴返口罩。」

市民碧波暢泳，救生員對工作安排無所適從。理論上泳池關閉，救生員毋須準備獨木舟出海當更，實際上無法「見死不救」，依然打醒十二分精神應對突發事件。據了解，雖然泳灘在抗疫措施下關閉，救生服務亦相應暫停，但假期以外的周一至周五當值救生員不應少於正常的二分之一或4名（以較多者為準），而周六、日及假期更明言預計人流眾多，救生員需按正常值更安排上班，以執行社交距離措施及處理突發情況。鑒於泳客大部份都沒有戴上口罩，容易出現互相感染情況，港九拯溺員工會促請政府加強宣傳教育，全面封閉沙灘，以防市民無視禁令下水。

港九拯溺員工會發言人胡啟榮呼籲市民：「為人為己，大家真係要忍耐。」除了可能出現的突發情況，救生員亦目擊泳灘大量衞生風險，包括游水後四處吐口水，更衣室與廁所相通，情況更是「慘不忍睹」，即使無法使用更衣室，泳客會到廁所洗手盤裝水沖身。他直斥康文署內部指引「離地」，未能達到抗疫隔離效果，令員工及市民感染風險大增。