薄扶林狗殺手出沒　疑放毒餌3日殺3狗　警搜證檢可疑寵物糧食

警方近日接獲多宗報案稱，薄扶林一帶，包括數碼港、貝沙灣路、域多利道一帶等發生多宗寵物狗隻懷疑被毒殺事件。今日（20日）下午，警方前往西區數碼港海濱公園一帶進行搜證及派發傳單，呼籲市民提供資料，行動中，警方檢獲懷疑與案有關的寵物糧食。

警方人員在發生毒狗案一帶向市民派發傳單。（倪禮碧攝）

今日下午3時許，西區警區重案組連同機動部隊及港島總區防止罪案辦公室人員到達數碼港海濱公園進行調查，派發傳單及搜證。西區警區刑事總督察侯禮文稱，警方於7月12日至14日一連3日接獲市民舉報，稱早上於薄扶林貝沙灣路、域多利道等放狗回家後，狗隻感到不適，其後懷疑中毒身亡，現時已有3隻狗隻身亡。警方今日於事發一帶巡邏，調查是否仍有可疑毒餌存在、將狗隻進行化驗，以及向在場人士派發傳單。

警方稱，行動中檢獲懷疑與案有關的寵物糧食，案件列殘酷對待動物，暫未有人被捕。相關狗隻將交由相關機構作進一步化驗。

任何人如就案件有資料提供，請致電3660 6611或3660 6695與西區警區重案組第一隊調查人員聯絡。

警方強調，絕不容忍任何虐待動物的行為，並會認真及積極跟進每宗案件。根據香港法例第一百六十九章《防止殘酷對待動物條例》第三條，殘酷對待動物的最高刑罰為罰款20萬元及監禁3年。