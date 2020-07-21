警致函投訴傳媒涉不實報道或違操守　記協允調查冀望提供更多資料

警方昨日（20日）致函香港記者協會操守委員會作出6宗投訴，並於今午在警方facebook上公開信函，指事件涉嫌不實報道或違記者操守，表示對個別傳媒工作者表現有欠專業感遺憾，希望香港記者協會操守委員會能對是次投訴作出公平、公正處理。 記協回應指，警方以公僕身份及大部分投訴個案不屬「公眾關於不實或有違操守報道的投訴」類別及範圍，但仍將按照既定程序跟進及調查，冀望警方提供更多資料。

警方去信記協投訴6宗事件，指涉不實報道或有違記者操守。（警方faceook）

警察公共關係科總警司郭嘉銓署名信函，稱得悉記協設有「操守委員會」，接受公眾關於不實或有違操守報道的投訴，故就六宗發生於今年5月至7月的6宗事件作出投訴，提及媒體罔顧學生記者人身安全；記者對女警外觀作冒犯性評論；大聲質問便衣身份及近距離拍攝等，行為有違記者專業操守，當中點名提及多個網上媒體。

記協回信指，操守委員會只接受「公眾關於不實或有違操守報道的投訴」，郭嘉銓以公僕或政府部門代表身份作出投訴，不屬「公眾設訴」類別，而信中提及的6宗個案，大部分均是對個別記者的行為舉止甚至涉及公眾衛生等問題作出投訴，亦不屬於有關「不實或有違操守報道」的範圍。

記協稱，一直致力維護新聞專業操守，遂決定就投訴個案作出調查，同時着警方就事件提供更多資料，以作出全面及公正的調查。