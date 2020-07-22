驚險車禍│尖沙咀Tesla疑煞車失靈　高速直撞兩貨Van後撞牆釀2傷

尖沙咀中午發生驚險車禍，一輛黑色Tesla私家車，疑因剎車失靈，於棉登徑高速撞向停泊路邊的兩輛貨Van，其後撞向一間食店外牆，Tesla及其中一輛貨Van男司機受傷送院。 今日（22日）中午12時39分，警方及消防接獲報案稱，尖沙咀白蘭軒道一停車場出入口對開，有一輛Tesla電動車懷疑失控，撞向停泊在路邊的兩輛貨VAN後再直撞牆壁，意外中3車司機均為南亞裔男子，涉事Tesla司機報稱煞車系統突然故障引致意外。

網上流傳閉路電視片段直擊事發經過，當時2輛貨Van停泊於白蘭軒道路旁，2名路人白蘭軒道近棉登徑交界步出馬路，行向對面行人路時，突然黑色Tesla於棉登徑迎面高速駛至，路人見狀大驚即時後退，Tesla跟路人擦身而過再撞及2輛貨Van。路人沒有受傷，待驚魂甫定後跑離現場。

意外中3輛汽車的司機均為南亞裔男子，涉事Tesla電動車車頭嚴重撞毀，一輛紅色貨Van被撞至嚴重損毀，另一輛黑色貨Van被波及，車頭「泵把」鬆脫，食店外牆部分牆身破裂。當中被撞的紅色貨Van，47歲男司機當時正站於車旁休息，因此避過車禍，而黑色貨Van47歲男司機則坐於車內司機位。39歲Tesla司機事後報稱腰痛，另外黑色貨Van司機則頸及右手痛，由救護車送院治理。