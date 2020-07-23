【新冠肺炎】元朗街頭驚現8名手帶男　警稱「搭錯車」正前往檢疫

本港第三波新冠肺炎疫情持續，確診數字不跌反升。今日（23日）元朗區內驚現多名戴著檢疫手帶的中年漢，街坊擔心對方自行離開了檢疫地方，報警求助。區議員石景澄引述警方表示，對方剛從深圳灣入境，正前往石門報稱的地址檢疫，惟「搭錯車」到達元朗，不存在「手帶人」離開檢疫地方。警方其後將手帶人士送往附近巴士站後離開。石景澄指，街坊看到手帶人在區內走動「真係好擔心」，認為政府應安排車輛接送檢疫人士前往目的地，減少手帶人士於社區走動機會。

元朗區議員石景澄表示，中午接獲街坊報料，指大棠路出現8名推著行李篋的中年男子。由於大熱天時下全部人均穿長袖衫，街坊頓感可疑，細看下驚覺對方帶著手帶，街坊擔心自我隔離人士離開檢疫地點，於是報警求助。

警方接報到場，手帶男子一度已離開，但最終於日新街被截停。警方表示，了解後得知對方剛從深圳灣過關，正準備前往石門自我隔離14天，但「搭錯車」前往元朗。石景澄指，街坊發現他們時，不似在尋找交通工具離開，估計對方途經元朗尋找接駁交通工具前往石門。警方通報衛生署後，收到指示將該批男子接載到巴士站，讓對方自行搭車離開。

目前由內地、澳門或台灣抵港人士（包括香港居民、內地居民及其他地區旅客）的必須於報稱地址強制檢疫14天，有關措施有效至9月7日。

石景澄指，近月已甚少看到手帶人士在區內出現，坦言街坊看到手帶人在區內走動「真係好擔心」。他稱街坊未能估計對方離開了檢疫地方或只是途徑前往檢疫地址。他表示，既然政府拒絕封關，是否應安排車輛接送檢疫人士前往目的地，減少手帶人士於社區走動機會。