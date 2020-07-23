尖沙咀4南亞漢埋伏搶名錶　東主：被劫$140萬Richard Mille

尖沙咀發生搶劫案。周四（23日）晚上7時許，加連威老道47號1間鐘錶店男東主，路經店舖對開行人路時，據報殺出4名黑衫及戴帽南亞裔男子，向他揮拳並奪去其手上一隻約值140萬元Richard Mille名錶、10萬元鑽石耳環及一條頸鍊。 警方到場拉起封鎖線調查，其後於一停車場尋回耳環及頸練。男事主32歲姓李，在現場助查後，清醒被送往伊利沙伯醫院治理。附近商舖職員表示，目睹數名可疑南亞裔男子於下午約3時開始現場附近埋伏。警方將案件列作「行劫」處理，油尖警區刑事調查隊已接手跟進。

尖沙咀加連威老道近嘉蘭圍發生搶劫案，1名鐘錶店東主被搶走140萬元名錶。（陳康智攝）

今（24日）早記者致電名錶世家負責人李先生了解情況，他現時已出院，主要是頭部及手部受傷。李先生憶述事件稱，昨晚約7時半錶店關門後，他獨自離開，行至店舖對面馬路時，突然有人從後襲擊其頭部左邊，再將他推倒在地上，有3至4個南亞裔男子對他拳打腳踢20秒後離去。

被施襲的過程中，李先生身上的隨身物品包括銀包、鑽石耳環等跌在地上，施襲者未有取走，但強行搶走他戴在手上價值約140萬元的Richard Mille名錶。事後李先生從附近店舖得知，涉事南亞裔男子昨日下午3至4點已在上址一帶徘徊，相信他們提早「踩線」尋找目標。李先生指，平時會經常約客人在外交收名錶，經過是次遇襲事件後，外出時會更加小心。

被搶走的名錶為Richard Mille於2016年發佈的RM61黑白跑道限量版，全球限量50隻，價值約140萬港元。（受訪者提供）

被搶走的名錶為Richard Mille於2016年發佈的RM61黑白跑道限量版，全球限量50隻，價值約140萬港元，該款錶在2016年已停產。

Richard Mille是來自瑞士的高級機械腕錶品牌，沿用新技術製造充滿現代氣息的腕錶，如使用汽車和航空製造業的物料和技術等。品牌經常與頂尖運動員合作，例如為網球巨星拿度（Rafael Nadal）製作超輕陀飛輪腕錶，因此近年受到著名運動員及明星熱棒，成為新興的名錶品牌。