【車cam直擊】警鐵騎行人路響號追捕　男子駕電動滑板車逃脫

網上流傳車cam片段，警鐵騎駛上行人路追捕駕電動滑板車男。網上片段顯示，今日（24日）下午3時許，九龍城美東邨美東樓對開，一名男子駕駛電動滑板車於行人路上高速行駛，騎鐵馬警員響起警號從後追趕。剛好行人路上有途人經過，情況險象環生。 警方表示，今午在黃大仙發現一名男子在行人路上，高速駕駛電動滑板車，由於有關行為違法，警員在評估道路環境和行人路人流後，於安全情況下沿馬路及行人路駕駛警車，嘗試截停該男子，同時響起警號向附近市民示警。惟其後警員考慮到該地點就近民居，基於安全問題，停止追捕行動。警方現正追查疑犯下落，呼籲市民有任何消息可與警方聯絡。

網上流傳車cam片段，今午於九龍城東頭村道及東正道交界，有一名男子駕駛電動滑板車沿東正道行人路上行駛，並高速轉入東頭村道，警方1名鐵騎巡警響起警號迅速從後追趕，東頭村道一名女途人經過，兩車未有減速，女途人見狀隨即閃避，情況險象環生。另一片段顯示，鐵騎幾乎要追上電動滑板車。

警：於安全情況下沿馬路及行人路駕駛

警方回覆查詢表示，今午3時許，警方在黃大仙樂善道和東隆道一帶巡邏期間，發現一名男子在行人路上高速駕駛電動滑板車。由於男子嚴重危害附近路人及道路使用者的人身安全，亦觸犯《道路交通條例》相關罪行。警員評估道路環境和行人路人流後，於安全情況下沿馬路及行人路駕駛警車，尾隨該電動滑板車並嘗試截停該男子，同時響起警號向附近市民示警。

警方指，該男子不理警方警告，繼續駕駛電動滑板車。警員其後考慮到該地點就近民居，基於安全問題，停止追捕行動。警方現正追查疑犯下落，並留意到網上亦流傳有關事件的片段。警方呼籲， 如市民有任何消息提供，可致電5633 3635 （24小時熱線）與黃大仙警區交通隊聯絡。

電動可移動工具未有登記及領牌

警方表示，自2019年7月至2020年6月，全港共發生6宗牽涉電動可移動工具的致命及嚴重交通意外，提醒市民胡亂駕駛電動可移動工具，可引致嚴重交通意外。

警方強調，香港從未有按《道路交通條例》為電動可移動工具登記及領牌作代步用途，在道路或私家路上使用電動車均有可能違反《道路交通條例》及其他相關法例，包括「駕駛未有登記車輛」、「駕駛時沒有駕駛執照」及「沒有第三者保險而使用車輛」。警方提醒，觸犯上述罪行最高可處監禁12個月，罰款10,000元及被取消駕駛執照為期不多於3年。

根據現時的《道路交通條例》，「汽車」指任何由機械驅動的車輛，由於電動滑板車、電動輪椅等，均由機械驅動，符合「汽車」定義，故必須領牌方可使用。不過由於其設計及構造，例如制動及照明系統，都未能達到適用車輛的法定要求，故運輸署不會發牌，換言之任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，均屬違法。