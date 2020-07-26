行山意外｜男女墮黃龍石澗10多米　六旬漢搶救不治53歲婦危殆

大嶼山發生奪命墮澗意外，今（26日）下午1時許，警方接獲行山人士報案，指在黃龍坑行山至「絕龍谷」時，目擊一對男女10多米高處墮下至黃龍石澗，墮澗男子當場受傷昏迷，女子受傷但仍有知覺。消防及飛行服務隊出動，將60歲姓黃男傷者送往東區醫院搶救，期間救護員不斷替其進行心外壓，惜延至下午3時證實不治；同行53歲姓文女子及後亦由直升機送至東區醫院搶救，目前情況危殆。警方經初步調查，相信事件無可疑。男死者死因有待驗屍後確定。 有「東涌五龍」美譽的黃龍石澗，為香港九大石澗之一，由於其水清石潔，被行山人士讚美為「玻璃水」。有資深攀石教練指，黃龍石澗的難度非常高，部分路段十分陡峭、形容石澗「唔長但好危險」。

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資深攀石教練梁念豪指，今日天氣非常炎熱，氣溫高達34度，「完全唔適合上山」。惟他指今日濕度只有約57度，行山中暑的機會相對較小，部分行山人士或會選擇到有溪水的石澗消暑乘涼。梁本人亦曾到訪發生奪命意外，位於大嶼山的黃龍石澗，直言石澗難度非常高、「唔長但好危險」。而且黃龍石澗位置比較荒蕪，沒有公共交通工具能抵達，遊人只能自行駕車到達。

問到爬行石澗有何須注意時，梁稱爬行石澗必須有數名友人伴遊，最理想是四人或以上，並且由具經驗以至山藝領䄂級數的友人帶領。另外，爬行石澗時忌「跳住行」，需手腳並用以防滑倒，並必須帶備扣、胸式安全帶及繩，確保萬一攀爬失手時，不至失足由高處墮下；亦要帶水、衣服、急救包、地圖及手提電話，確保不會在山野迷路且能緊急呼救。提到在坊間頗受行石澗人士歡迎的「行澗鞋」時，梁稱露腳趾的「行澗鞋」其實並不適合行石澗，容易割傷腳趾、且腳踝的保護性低，他推薦另一款防水透氣靴，抓力好，能「食住石行」防滑，且保險性高。

有「東涌五龍」美譽的黃龍石澗，為香港九大石澗之一，由於其水清石潔，被行山人士讚美為「玻璃水」。（網上圖片 / qouop.hiking 行山）

翻查資料，黃龍石澗過往多次發生行山意外。

本年4月19日，一名47歲楊男子於黃龍石澗與友人，戲水期間意外扭傷腳，傷者及後由飛行服務隊直升機送往醫院救治，當時狀態清醒。

2019年4月19日，6名男女在黃雨警告下，於黃龍石澗行山，期間天氣轉壞，眾人迷路未能離開於是報警，飛行服務隊直升機亦出動搜救，將眾人送往東涌基地。