警旺角破釣魚機賭檔　拘7男女兼違反限聚令

旺角警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，今（26日）下午展開代號「蓄勢」（FULLBOOM）的反非法賭博行動，突擊搜查旺角新填地街352號一單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔。

行動中，警方共拘捕7名男女，其中1名42歲姓謝本地男子涉嫌「管理賭博場所」被捕，以及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）；另外3名本地男子、2名本地女子及1名內地男子，年齡介乎38至52歲 ，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，以及違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）。

行動中，人員檢獲2部釣魚機、2部射擊遊戲機、一批遊戲卡、一部讀卡器及賭款約1,000元。所有被捕人士被帶署扣查。