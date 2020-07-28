直播SM風波搣時潘宣布「結業」　社交媒體停更新　強調肥男非弱智

網紅搣時潘（Miss Pun）因直播「報復」懷疑騷擾者的扮玩「SM」片段，前日（26日）與另外一對男女同涉「破壞公眾體統」被捕。3人獲准保釋後，今日（28日）凌晨，搣時潘於facebook交代事件，她聲稱片中「男主角」為廣州人，對她長期騷擾，絕非如網上流傳的「弱智」；同時批評羈押期間的待遇，比涉毒疑犯更差。早上8時搣時潘在instagram宣布經深思熟慮後決定辭職，「永久退出網絡上的工作」，認為工作嚴重影響心理健康，「Miss Pun」今日結業。

直播SM風波後，搣時潘宣布「結業」。（miss_punpun ig）

凌晨約3時，搣時潘發帖反駁片中「男主角」為弱智的傳聞。她指對方為廣州人，語帶鄉音，不但對她長期騷擾，且流傳並非屬於她的裸照，「佢係一個長期騷擾者‥‥‥日日話要摸我」，又強調是該男子邀約去酒店，並親睹對方提款及訂房，得悉驚動警方後，亦主動道歉，「試問一個弱智點會識咁樣騷擾人同埋有銀行卡畀酒店錢？」搣時潘認為，只因該男子身材肥胖，才被「藍絲」捏造弱智傳言。

早上8時搣時潘在instagram宣佈經深思熟慮後決定辭職，「永久退出網絡上的工作」，認為工作嚴重影響心理健康，「Miss Pun」今日結業。她指自從上次漂白水案被捕後「不斷發惡夢，聽到拍門聲會害怕」，因直播風波被捕後與同捲事件的「中大Email」Emilia在羈留室內討論後，意識到「我其實想做一個普通人，想和我男朋友結婚」，而且已經達成出寫真書的目標，會視為告別作，「Miss Pun」社交媒體不會再更新，或會做一些非網絡的小生意。

另外，搣時潘批評警方沒有證據控告她「普通襲擊」及「非法禁錮」，才轉以「破壞公眾體統」拘捕，但她與一同被捕的2名男女，卻被拘留30小時，比涉毒疑犯更久；她亦聲稱警方言語上對他們性騷擾、拒絕讓他們致電任何人，「連去廁所都要警察在場，待遇勁過毒販。」但警方卻漠視片中男子對她性騷擾一事。

事發於前日（26日），搣時潘疑對騷擾者「報復」，偕同另1名女子及攝影師，應邀與1名身材肥胖的男子在酒店「開房」，更同步在網上直播，期間該名胖漢脫剩三角內褲、被皮帶打手板、大腿，甚至舔鞋底。警方於同日下午接獲報案，並拘捕2女1男，包括搣時潘（25歲）、洋名Emilia的姓黃（25歲）女子及姓宋（34歲）男攝影師。3人獲准保釋，8月下旬向警方報到。

搣時潘本年3月捲入傷人案，深水埗區議員長沙灣社區發展力量李文浩與公民黨劉家衡議員辦事處張貼寫有「本辦事處不為任何藍絲提供服務，藍絲與狗不得內進」的告示，引起建制派支持者不滿，連日上門抗議。3月9日爆發30人爭執拉扯、拳打腳踢事件，閉路電視拍攝到有示威者在辦事處門口吐口水。劉家衡女友搣時潘涉嫌傷人被捕。