新冠肺炎│麗豪航天城酒店地盤3工人初步確診　地盤即時關閉消毒

新型冠狀病毒於本港爆發第三波疫情，周一（27日）衛生防護中心公布有關建築公司、涉及最少19人的確診群組，至今日再揭有建築地盤「中招」。赤鱲角麗豪航天城酒店地盤3名建築工人證實初步確診，3人負責酒店內部裝修，承辦商已即時關閉地盤及進行消毒。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，目前接獲十多名地盤工人個案，曾到地盤遍佈港九新界，包括九龍灣、青衣、觀塘、大圍及中環等，張指應不涉及個別地盤大型爆發。

富豪國際酒店集團發新聞稿稱，負責籌劃的百利保集團接獲工程承辦商通知，旗下分判商東源工程有限公司有3名在該地盤工作的建築工人分別於本月27、28 及 29日證實初步確診，3 名建築工人均負責酒店內部裝修工作，承辦商得悉有確診個案已即時關閉地盤，並進行徹底消毒。集團指曾經在涉事地盤工作的百利保集團及富豪酒店集團員工，近乎全部已進行深喉唾液測試，並等待結果中，目前已在家中自我隔離。

承建商：同一工種約60人已安排檢測

承建商聯力建築發言人指，3名裝修工人隸屬分判商東源工程有限公司，第一名工人出現病徵，早前已進行病毒檢測，並於7月27日初步確診；第二名裝修工人因有同住親人確診而進行檢測，並於7月28日初步確診；第三名工人因得悉第一名工人確診而進行病毒檢測，並於7月29日初步確診，期間並沒有出現病徵。

該3名工人主要負責有關項目之3至12樓客房層裝修，據分判商資料，3名工人分別居住於小西灣富怡花園、九龍灣彩褔邨及屯門區，衛生署已將7月27日初步確診的第一名工人送往醫院覆檢，公司暫未收到任何個案編號。發言人又指於有關項目施工期間，與初步確診工人同一工種約60人，公司已安排全部駐場員工作深喉唾液測試，亦已要求其他分判商員工做病毒測試，檢測結果屬陰性方能復工。有關地盤已於7月28日停工並進行徹底消毒。

張竹君：目前接十多地盤工個案

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（29日）被問到有關個案時表示，會翻查有關個案，她指目前接獲十多名地盤工人個案，他們曾所到工作的地點很多，包括九龍灣、青衣、啟德、索罟灣、觀塘巧明街、大圍、中環等，張指應不涉及個別地盤大型爆發，但對有關工人個案是否相關則「好難講」，因不少地盤工人為散工要到不同地點工作。

張竹君呼籲若有地盤工確診，期望老闆或判頭可停工及進行大清洗，但明白地盤面積大，難關閉整個地盤，建議盡量關閉確診者曾工作的範圍。