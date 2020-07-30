警打擊葵青區黑幫勒索　商戶每日繳過萬元陀地費　月內86人被捕

葵青區近月出現多宗收陀地勒索商戶案件，有商戶被徵收每日過萬元的陀地費。警方展開「石陣」行動以打擊三合會勒索行動，月內共拘捕86名男女。據悉，被捕人士涉及多宗案件，包括月中有3個黑幫堂口因經營凍肉生意惹爭執，其中36名成員在青衣貨櫃碼頭「晒馬」被捕。

葵青警區助理指揮官（刑事）林志源警司指，葵青區內出現多宗商戶被非法收陀地案件，被勒索的對象主要為從事運輸業的商人，有商戶每日被徵收過萬元的陀地費。經調查後發現，有關案件涉及2個黑社會堂口，警方遂展開代號「石陣」的反三合會勒索行動，於7月5日至今日凌晨共拘捕86人，包括55名男子及31名女子，年齡介乎17至74歲，涉及勒索、非法集結、在賭博場所內賭博及經營賭博場所。

搗破荃灣非法賭檔 53人被捕

今日（30日）凌晨時份，新界南總區反三合會行動組聯同葵青警區刑事部及葵青特別職務隊人員，突擊搜查荃灣眾安街114號及120號2個單位，搗破1個懷疑百家樂賭檔及1個懷疑麻雀賭檔。行動中，55歲姓鄭女子懷疑百家樂賭檔負責人及63歲姓黃男子懷疑麻雀賭檔負責人涉嫌「經營賭博場所」；另外21名男子及30女子，年齡介乎27至74歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕男女現正被扣留調查。

林志源指，在荃灣非法賭場案的53名被捕人士中，當中有數名被捕人牽涉葵青區內的收陀地活動，拘捕行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。他呼籲，若有市民遇過非法收陀地或勒索行為，請即報案警方會盡快處理。

凍肉生意掀爭執 黑幫「晒馬」講數 36人被捕

據了解，36名有黑社會背景的男子因「晒馬」被捕，涉嫌非法集結。本月15日，本港黑幫和勝和、新義安及和合圖因凍肉生意掀糾紛，遂青衣青強街一貨櫃碼頭外「晒馬」講數。當日30多人在上址叫囂，驚動保安員報警，警方到場以涉嫌非法集結拘捕36名男子，包括1名內地男子及1名外籍男子，年齡介乎17歲至46歲，被捕人士俱有黑幫背景。