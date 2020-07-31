新冠肺炎｜太平花園女確診者擅離住所　由救護車接走　清潔工洗街

本港新冠肺炎疫情自7月起反彈，確診數字與日俱增，多日錄得過百宗新增確診個案，醫院床位緊張，如今逾百名確診者在家隔離等候入院。何文田太平花園1名新冠肺炎女確診者昨晚一度離開住所，在外流連2小時後自行回家。今早（31日）9時許「特別支援隊」救護車到太平花園接走該名女確診者，清潔工緊接在大廈一帶洗街消毒。

何文田太平花園1名新冠肺炎女確診者昨晚一度離開住所，在外流連2小時後自行回家，今早（31日）9時許由救護車到場接走。（郭倩雯攝）

太平花園管理處負責人高先生證實，昨晚11時45分女確診者在一名男親友陪同下離開大廈，管理處發現隨即報警求助。2人於凌晨2時許自行返回家中。高先生指，今早衛生署已安排接走該名確診者， 8時45分一輛「特別支援隊」救護車駛到太平花園樓下，其後一名女子登上白車。而男親友現時仍留在家中，高先生指衛生署稍後將安排該名男子進入隔離營。高先生強調，管理處會將確診者居住的樓層，以及上下兩個樓層徹底清潔及消毒，以確保大廈衛生。

事發於周四（30日）晚上11時許，警方接獲太平道2號太平花園業主立案法團報案，指1名確診女住客離開大廈。警方身穿保護衣及護目鏡登樓調查，未有尋獲涉案女患者，其後收隊離去，並將案件列作「雜項」處理。現場消息指該名女子凌晨2時許自行回家。

及至早上8時45分，消防派出救護車到太平花園處理一宗傳染病個案，9時40分左右將1名女子帶走，送往東區醫院。女子頭戴鴨舌帽，全身由藍色墊包裹，低頭自行步上救護車。清潔工緊隨其後，在大廈一帶洗街消毒。