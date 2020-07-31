警新界北總區防罪辦選最佳保安　線上直播頒獎禮

新冠肺炎疫情肆虐，市民交際需要保持距離，大型活動更要避免，而警方新界北總區防止罪案辦公室因應疫情，今日以創新方式舉辦「新界北總區最佳保安服務選舉頒獎典禮2019」，以Zoom視訊軟件進行，透過元朗區少年警訊Facebook專頁直播。

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警方新界北總區防止罪案辦公室於今日下午（31日）以網上形式舉辦「新界北總區最佳保安服務選舉頒獎典禮2019」，以表揚過去一年表現出色的物業管理公司及保安員，藉此提高保安服務業界的質素。評審委員會從1,115位參賽保安人員當中選出包括金銀銅獎、十優、優異及傑出表現奬。物管業界方面，亦選出共148個物業管理公司分別獲得優質、星級及雙星級物業管理獎。

新界北總區指揮官麥展豪助理警務處長、香港物業管理公司協會會長陳志球博士、香港保安業協會會長李沛霖先生及保安及護衞業管理委員會副主席葉振南先生，聯同各區撲滅罪行委員會主席主持開幕儀式，為典禮揭開序幕。頒獎典禮首次以Zoom視訊軟件進行，並透過元朗區少年警訊Facebook專頁直播，得獎者亦可實時分享得獎感受。

警方表示，新界北總區自2016年起推行「警衛同行」計劃，旨在加強與物管業界的合作，進而達到防止罪案及促進情報交流的效果。業界支持選舉，表示活動不但有效提升保安員的水平，亦進一步加強業界與警方的合作伙伴關係，達至攜手防罪，共建安全社區的目的。