港區國安法｜消息﹕羅冠聰等6名流亡海外人士　涉違國安法被通緝

港區國安法實施至今一個月，消息指，警方正式通緝6名流亡海外人士，包括羅冠聰、陳家駒、鄭文傑、黃台仰，涉嫌煽動分裂國家，以及劉康、朱牧民涉嫌勾結外國或境外勢力危害國安。 據了解，由於港區國安法沒有追溯期，警方是針對上述6人在7月1日後的言行而發出通緝令。消息指他們出席美國聽證會、會見外國議員及接受訪問、在社交網站發布訊息，而涉及以下幾項違反國安法的內容，包括呼籲其他國家制裁或抵制中國或香港、爭取外國支持推動港獨、發放港獨旗幟或帖文、要求外國停止與香港的引渡協議、成立「流亡議會」。一旦被通緝的6名人士入境香港，會即時被當局拘捕。

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前香港眾志常委羅冠聰早於國安法生效前已離開香港，他於7月2日透過短訊向傳媒表示已離港，將專注國際連結、民間外交工作。他早前曾呼籲英方制裁香港官員及警察，並透過視像參與美國會聽證會。

香港獨立聯盟前召集人陳家駒亦已流亡英國，他涉嫌於去年6月10日的灣仔非法集結案有關及被捕，並已落案起訴及提堂，惟他在今年6月4日離港，其後沒有再入境，法庭對他發出拘捕令。

英國駐香港總領事館前職員鄭文傑獲英國給予政治庇護，並在7月15日創立英國港僑協會，他亦聲稱正與民主派人士商討籌組香港「流亡議會」。中國駐英國大使劉曉明亦指行為大錯特錯，目的是分裂中國及爭取香港獨立。

在旺角暴動案後潛逃離港的本土民主前線黃台仰，現時流亡德國。他與鄭文傑、在台灣的林榮基、在美國的梁繼平發起名為「避風驛」（Haven Assistance）組織，提供美國、台灣、英國、德國等庇護政策訊息。

「學生動源」前成員劉康昨日（30日）亦在Facebook公開透露，今年6月尾已去到英國尋求政治庇護。他指擔心自己會因政見，而受香港政府政治迫害。他曾接受訪問呼籲外國政府制裁港府及中共政府。

「佔中三子」之一的朱耀明牧師之子、在美國生活30年的朱牧民，是華盛頓「香港民主委員會」(HKDC)執行總監，他指會為香港人爭取海外保護，在美國國會進行遊說工作。他被指是《香港人權法》推手。