疑冒衞生署發信「追數」　訛稱富善邨有人確診　要求鄰居提供行蹤

大埔富善邨有居民收到假冒衛生署信件，稱某單位的住戶為新冠肺炎確診患者，要求鄰居提供該人行蹤。惟信件錯漏百出，不但寫錯大廈名稱，更有違衛生署一般做法。當區區議員任啟邦表示，早前他接獲街坊反映事件，不少同層住戶均接獲有關信件，任認為該信為「收數」信件。有附近街坊聽聞事件後感到擔心，她指會加倍留意相關情況。據街坊表示，信中提及的單位住戶曾被追數。

富善邨有街坊收由假冒衛生署信件。（區議員任啟邦提供）

大埔富善邨有居民收到假冒衛生署信件，稱某單位的住戶為新冠肺炎確診患者，要求鄰居提供該人行蹤。（黃偉民攝）

近日，有大埔富善邨有居民收到一封信件，該信訛稱由衛生署發出，內容指邨內某幢樓，其中一個單位有懷疑確診個案。內容續指，由於未能找到該單位住戶，要求街坊提供該人的行蹤，並在信末留下聯絡電話。大埔區議員任啟邦表示，從該信件的行文用字看出端倪，斷定為假冒衛生署信件，估計是行騙或收數手段。

區議員任啟邦：信中有多個錯字

任啟邦解釋，衛生署不會公布任何確診者的居住地址，信中公開地址是有違一般做法，況且信中有多個錯字，如富善邨各樓宇名稱均以「善」字行頭而非「富」字、信末寫上「辨工」正確寫法應為「辦公」。

任啟邦透露，信中所指的單位住戶較早前曾被追債，同層其他住戶均有收到此信。任曾致電信中所指的陳主任，但陳主任態度惡劣，沒有解釋信件來源。他斥責發信人利用市民抗疫不安的情緒，讓鄰居舉報他人行蹤的行為，「非常有問題」，直斥發信人濫用衛生署標誌，亦有機會引起公眾恐慌。