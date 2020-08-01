CCTV直擊｜大埔富亨邨現賊蹤　伸衣架入屋勾袋偷錢　戶主懸紅捉賊

大埔富亨邨今日（8月1日）出現猖狂賊人，光天化日下伸衣架入屋內盜竊，戶主慘失數千元。警方表示，今午接獲富亨邨亨翠樓高層一名住戶報案，指有賊人用衣架勾走一個袋，袋內約5000元現金及信用卡不翼而飛，警方正追緝賊人。戶主事後在網上公開事發片段並懸紅5,000元，希望捉拿賊人，亦提醒街坊小心賊人。

賊人犯案連環圖：

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網上流傳兩段從家中閉路電視拍得片段，片段顯示今早10時半，一名身穿灰色衫、背著斜揹袋的男子，經過目標單位，當時單位家門90度打開。男子突然折返，於走廊探頭張望屋內情況，形跡可疑。他又不時視察走廊情況，前後視察屋內情況約4次、徘徊近1分鐘後，男子蹲下疑似拾起一些物件。



另一片段顯示，男子將鐵線物體伸入屋內，勾著近大門儲物櫃上的一個黑色袋，之後小心翼翼地將袋勾到櫃旁一個三層架上，發出「嘭」一聲，其時從櫃上反射的倒影看到，相信屋內有人正活動，惟未有看見賊人所為。賊人之後嘗試將手伸入閘內，片段結束。

貼出片段的網民表示，事發地點在大埔富亨邨，現懸紅5,000元希望捉拿賊人。有網民認為，片主將貴重財物放在接近門口位置，引人犯罪，亦有人提醒不要將門大開。片主回覆指，因今天天氣涼爽才打開門，平日睡覺時亦會鎖門，他已就事件報警。片主表示，若有網民認到賊人，可提供資料，以助警方拘捕賊人。



警方表示，今午接獲富亨邨亨翠樓高層一名姓許住戶報案，指遭賊人利用衣架勾走袋，袋內約5,000元現金及信用卡不翼而飛。警方正追緝賊人。