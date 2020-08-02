油麻地多個搭棚大廈單位遭爆竊　涉財物逾70萬元　警拘1名棚架工

警方於今年7月30日下午4時半接獲報案，指彌敦道近茂林街一大廈單位懷疑遭爆竊，單位內有手錶、首飾及外幣不見，總值約52.7萬元。油尖警區刑事調查隊聯同油尖警區情報科人員，經調查後鎖定1名男子與案有關。調查人員並於7月31日上午，以埋伏形式拘捕該名正準備出門的目標男子，於其身上起獲數隻名錶、珠寶、金飾、外幣、電子產品等物品，疑為贓物。

警拘1名棚架工。（劉定安攝）

經進一步調查，該名男子涉嫌與另外7宗、於今年5至7月發生的區內爆竊案有關，損失總值約24萬元。據知所失的贓物，部份仍未起回。據了解，上述8宗爆竊案的地點，均為正在進行外牆維修的大廈，設有棚架。

據了解，被捕人姓吳，41歲，報稱為建築工人。據知他本身為棚架工人多年，相當資深，不排除有人利用自己的知識經驗，作為犯法用途。至於有人被捕時正在外出，身上懷有多件懷疑贓物，警方不排除有人當時正前往將贓物變賣。

警方於目標男子身上搜出一批懷疑贓物。（劉定安攝）

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警方指，被捕男子現正被扣留調查。案件交由油尖警區刑事調查隊第一隊跟進。警方同時呼籲市民提高警覺，切勿將大量貴重財物放置家中或店鋪內。市民亦應該注意防盜，鎖好門窗及啟動保安系統，以免不法之徒有機可乘。至於「入屋犯法」罪名，一經定罪最高可被判囚14年。