奪命觸電｜警重返單位調查　住戶：沖涼會熄電掣免生意外

旺角昨午發生奪命觸電意外，一名36歲女子於廁所內懷疑洗澡期間觸電昏迷，其丈夫因無法聯絡妻子，遂返家查看揭發事件。今（2日）早有警員重返單位調查事件，同時電工跟隨上樓，死者家屬亦到場協助調查。現場可見，涉事單位仍需封鎖調查，而樓層外的電箱則被拆開，相信曾用作檢查。

劏房戶黃先生表示，自己一向會小心使用熱水爐。（鄧詠中攝）

住戶：煲完水熄左電掣先沖涼

居於上址的劏房住戶黃先生表示，自己一向謹慎使用熱水爐，「早排發現熱水爐有問題，就搵咗業主換」，又指平日「煲完水熄左電掣先沖涼」，並非長期開著以免觸電。另一劏房住戶陳小姐居於上址兩年，直言日得悉新聞後日後會「小心啲」，自己未曾遇過漏電事故，亦未聽聞其他單位出現類似事件，她續指平日開熱水爐「天熱（沖涼）會熄返大掣，天冷會繼續煲。」

居於附近多年的水電工人黃先生建議，煲好熱水後，為安全起見應先熄掉電掣再沖涼。他續指， 政府規定大廈需要5年進行一次年檢，相信意外與供電系統未必有關；而現時大部份大廈都用儲水式電熱水爐，即開即熱的熱水爐比較費電，較少人會選用，他又表示因現時法例未有規限，不排除有業主為省錢而自行安裝熱水爐。

工程師：浴室環境潮濕 易造成漏電

工程師盧覺強表示，由於浴室環境潮濕，不時出現蒸氣，當熱水爐電器殘舊，防水套受損﹑電線銅線外露等問題出現時，便容易造成意外，當漏電發生而無法截電時，電流便有機會流至金屬水龍頭引致觸電。他續指，正常而言每一戶單位配電箱均設有漏電斷路掣，然而因為劏房房間分成多間，漏電斷路掣需要分支逐個劏房安裝，以避免當其中一間房跳掣時，所有房間都會受影響停電，然而因工序﹑成本增加，劏房未必會安裝漏電斷路掣。

翻查機電工署資料，固定電力裝置擁有人需確保電力裝置的安全，並修理有問題的地方。該擁有人，包括個別單位業主、物業管理公司及業主立案法團均有責任安排進行定期檢查及測試工作。根據《電力（線路）規例》的規定，如一般大廈固定電力裝置的允許負載量超逾 100 安培，或設於工廠或工業經營場所內的固定電力裝置的允許負載量超逾 200 安培，便須每五年最少進行一次檢查、測試及領取證明書。