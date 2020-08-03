逃犯條例｜新華社訪香港警察直播小隊　稱冀重建警民關係

遊行示威現場，不難見到高舉自拍棍、配置手機或錄影機的警隊直播小隊在前線攝錄。新華社昨日（2日）以「阿Sir、Madam做直播：時間會證明一切」為題，訪問負責香港警察社交媒體直播小隊的總督察倪采欣。倪指直播小隊中一人負責攝錄，另有一名同袍360度保護團隊安全，認為警民關係從來都不應該對立，並稱：「時間會證明一切。」

新華社訪香港警察直播小隊，稱冀重建警民關係。（資料圖片）

新華社昨日（2日）以「阿Sir、Madam做直播：時間會証明一切」為題，訪問警察公共關係科總警司郭嘉銓及總督察倪采欣。香港警察社交媒體直播小隊自去年11月成立，冀能為市民提供另一角度了解示威現場，明白警方執法原因與目的，避免市民因誤解而仇視警方。直播小隊至今共在不同示威遊行現場進行約90次直播，點擊量最高一次更達90萬。

直播小隊處前線 不同角度鏡頭拼湊事件全貌



「我哋會有一個人負責攞住嗰個攝錄機啦，亦都有一個同事會負責保護團隊，確保360度包括上面嘅安全。」倪采欣憶述今年5月在銅鑼灣一次直播中，有示威者從天橋上擲下不明液體，有警員因此被碎片濺中受傷。

「咁我哋希望透過呢一啲平台，將一啲真實、準確嘅資訊帶番俾市民。」郭嘉銓指，在示威現場多有媒體直播，但這些直播鏡頭多聚焦於警察使用武力執法畫面，故警方另成立自己的直播團隊，希望能為市民提供另一角度了解事件全貌。

冀重建警民信任 警方：時間會証明一切

郭嘉銓表示：「以前市民與警方關係很好，很信任我們。只不過去年發生太多事，市民還没有消化掉。我們希望慢慢重建他們對警察的信任。」倪采欣則稱，警民關係從來都不應該對立，她又引用警方在社交媒體平台發布的纪錄片中一句话：「時間會證明一切。」