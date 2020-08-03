新冠肺炎｜「室外口罩令」趕絕煙民？　阿叔新招口罩開窿吸煙

新冠肺炎第三波疫情肆虐，政府不斷收緊防疫措施，擴大「口罩令」要求市民在室外、室內公眾地方，以及公共交通工具上，均需配戴口罩，吸煙亦不獲豁免，政府更趁機呼籲煙民戒煙。惟有煙民發揮創意，自製吸煙專用口罩，在口罩中央剪出一個方形小窿，以便吸食香煙。

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政務司司長張建宗上周一（27日）宣布，由周三（29日）凌晨起，不論室外或室內，市民在所有公眾地方必須戴口罩。食物及衞生局常任秘書長陳松青解釋，飲食及服藥等情況可獲豁免，但運動及吸煙則不在豁免之列，並稱希望煙民「能夠趁呢個機會戒煙」。

不過，有煙民為一解煙癮，一些人選擇「偷雞」違規吸煙，亦有人發揮創意，自製吸煙專用口罩。今日（3日）下午4時許，在旺角窩打老道街頭，有煙民站在垃圾桶前，配戴一個樣貌怪異的口罩，口罩中央被剪出一個方形小窿，他透過小窿吸煙，吞雲吐霧，吸食兩口煙後，他便匆匆滅掉煙蒂，換回正常口罩。

根據《預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》（第599I章）指明所有公眾地方及公共交通工具上須佩戴口罩，否則會被罰款2,000港元。規例又解釋「口罩」的定義，包括為作以下用途而設計或製造的覆蓋物品：以覆蓋口和鼻的方式佩戴，以保護佩戴者免受感染或空氣污染。