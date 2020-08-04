有片｜澳洲工程師大圍站交收$27萬勞力士Daytona　遭兩漢狂斬搶劫

港鐵東鐵綫大圍站內光天化日發生持刀劫案，回港避疫的澳洲工程師慘捱斬浴血，更被奪去價值27萬元的勞力士Daytona玫瑰金錶。據了解，男事主日前在社交網站上放售該隻二手名錶，今午（4日）相約買家在大圍站交收，詎料兩名持刀棍的惡煞衝出向其施襲，更想奪去其載有名錶的袋，男事主以手擋架，嘗試保住財物，惟兩惡煞前後夾擊，以棍狂毆其頭部，又用刀斬向其腳部。男事主最終被搶去名錶，身體多處受傷，浴血倒地。兩名兇徒則登私家車逃去。

大圍站持刀搶劫連環圖﹕

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據了解，傷者48歲，在澳洲從事工程師，近月因疫情回港避疫。他日前在社交網站放售一隻二手勞力士Daytona玫瑰金錶，價值約27萬元，獲買家接洽，並相約今日下午5時許在東鐵綫大圍站近D出口大堂交收，未料到遭兩人施襲搶錶，人財兩失。

網上流傳一段相信是涉事情況的片段，片中可見，兩名穿黑衣、戴鴨舌帽及口罩的男子，手持懷疑是牛肉刀及伸縮棍，包圍一名男子施襲。遇襲男子雙手抱頭，蹲在地上，之後他站起來，嘗試保護自己的財物。兇徒隨即用棍擊向其頭部，男事主以手擋架，而另一名兇徒則從後用刀斬向男事主背部。男事主被前後夾擊，無力反抗，兩兇徒成功搶去男事主的物品後，遁D出口登天橋離開。事發時有不少途人目擊經過，有人慌惶閃避。

兩名兇徒得手後，狂奔50米經行人天橋逃至對面馬路，並登上一輛私家車逃去。而男事主鞋子飛脫，長褲破爛，頭、身、手及腳皆有傷痕，全身浴血坐在地上，惟幸仍然清醒。有港鐵職員為其進行初步治理，其後救護車到場，將男事主送往威爾斯親王醫院治理。現場一地血漬，警方封鎖現場調查。案件現時由沙田警區重案組第二隊接手調查。

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勞力士官網上，同類款式的勞力士Daytona玫瑰金錶售價逾35萬元。（網上圖片）

警方呼籲，任何人如目擊事發經過或有任何與案有關的消息，請盡快與警方聯絡。警方亦提醒，近日本港先後發生兩宗針對名貴手錶的持刀劫案，市民必須小心保管財物，在公眾地方盡量將貴重財物收好，避免攜帶大量現金，並小心網上交易而成為匪徒目標。