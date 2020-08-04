大角咀一樓一男子拒付超時費被毆　警拘一男涉搶劫及管理色情場所

本月初1名男子在大角咀被指光顧「一樓一」色情架步拒付超時費，被多人圍毆及搶劫1.2萬元的案件，接手調查的旺角警區反黑組及刑事調查隊人員經情報蒐集及深入調查後，今（4日）下午於旺角區內再拘捕1名44歲姓葉本地男子，涉嫌搶劫及管理色情場所。而早前拘捕的22歲女子已經獲准保釋候查，另1名45歲被捕女子則已轉交相關部門跟進。 被捕男子現正被扣留調查，案件交由旺角警區刑事調查隊跟進。

警方進入大廈涉案單位調查。（資料圖片）

該宗案件發生於上周六（8月1日）傍晚6時許，一名男子於大角咀興旺大廈疑光顧「一樓一」，惟離開時鳳姐指他超時，要求他支付額外費用，男子拒絕，隨即有7名大漢入內對他拳打腳踢，搶走其銀包及提款卡後逃去，並提走1.2萬元。男子其後報案。

警方接報到場調查，發現涉案單位內有2名女子，經調查後，警方拘捕姓何的22歲本地女子，涉嫌行劫及未能提供身份證明文件被捕﹑45歲姓梁內地女子則涉嫌行劫及逾期居留被捕，警方事後追緝5名本地男子及2名非華裔男子。

現場消息指，事主是經友人介紹光顧大廈內「一樓一」，3小時收費1,500元，惟男子完事後未有離開，通宵過夜。事後被要求加付服務費，事主不從遭6至7名大漢進入房間對他拳打腳踢，搶走其財物後離去。