扮銀行職員以低息貸款為餌　誘騙14人開投資戶口呃72萬　警拘3男

有詐騙集團自7月起假扮銀行職員Cold Call接觸市民，聲稱可提供低息貸款，但要求受害人先開設一個投資戶口及注入2萬至30萬元資金。豈知受害人注資後，騙徒隨即失去聯絡。案件有14名受害人，涉案款項共72萬港元，單一最大受害人損失30萬元。警方於8月初採取行動，一共拘捕3名男子，並檢獲5.4萬現金、偽造投資開戶文件、銀行卡、公司印章及5部手機，警方相信已瓦解一個詐騙集團。

（馬煒傑攝）

沙田警區刑事總督察潘岳謙及沙田警區重案組第三組主管游健如督察交代案情指，今年7月起有詐騙集團利用Cold Call隨機致電不少市民，並自稱是銀行職員，以提供低息貸款為藉口，誘使市民開設投資戶口及注入資金，以獲得貸款。當事主表示有興趣貸款，騙徒就會要求人提供身份證明文件、地址證明及入息證明，隨後更相約於商場及食肆見面。

雙方見面時，騙徒要求受害人先與銀行合作的投資公司開設一個投資戶口，再注資2萬至30萬元現金至戶口，才可獲得低息貸款。騙徒其後再出示假冒英國及澳洲持牌認可證券行的開戶文件，要求受害人簽署。由於文件上印有兩公司的商標，故取得受害人的信任，接着騙徒指示受害人在手機內下載應用程式，聲稱該程式可以看到投資資料及開戶狀況，惟當騙徒取得資金後，就會失去聯絡。

警方經深入調查及情報分析，8月初終展開一連串行動，並於沙田、旺角、將軍澳拘捕3名年齡介乎 22至32歲的男子，三人為集團骨幹成員，警員初步相信成功瓦解一個詐騙集團，但不排除會拘捕更多人。案件共有14名受害人，年齡介乎25至57歲，涉案款項達72萬港元，而單一最大受害人共損失30萬。行動中，警方檢獲5.4萬現金、偽造投資開戶文件、銀行卡、公司印章及5部手機。

洪德盈督察表示，2020上半年全港共錄得8129宗詐騙案，比去年同期的 3855宗，增加1.1倍。而沙田警區上半年則接獲573宗詐騙案，比去年同期267宗，有1.1倍增幅，惟上半年數字已高於2019年沙田警區全年錄得的556宗。

這573宗詐騙案中，比例最高的騙案與網上購物有關，共有345宗案件，比去年同期多2.7倍，涉案金額達336萬元，受害人介乎13至67歲。騙徒主要利用社交平台發文售賣貨品，當受害人轉帳後，隨即刪文及失去聯絡。

其次是社交媒體的「假援交」及「網上情緣」騙案，共有54宗相關案件，比去年同期多25.6%，涉案金額達373萬，受害人介乎17至69歲。騙徒主要利用社交媒體接觸受害人，並聲稱可提供性服務，或討人歡心，藉口騙取金錢，惟雙方卻未曾見過面。

第三類則是電話騙案，共接獲45宗，比去年同期增1倍，涉案金額達1220萬，受害人介乎18至58歲。騙徒主要以「假冒官員」及「猜猜我是誰」，要求受害人提供資金證明清白，或冒充受害人親友，套取資料，再以多種理由借錢。至於貸款騙案則有22宗，比去年同期多１倍，涉案173萬元。