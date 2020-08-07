大圍私家車乘客無扣安全帶　遇查逃走撞兩車　警拔槍拘3人檢毒品

大圍今（7日）發生警員拔槍截查可疑私家車事件，據了解，事源於警方衝鋒車在大圍巡邏時，發現一輛私家車的乘客未有扣上安全帶。警員準備上前截查，未料到私家車沒有停車，更加速企圖「攝車罅」逃走，結果事敗撞向兩車。警員懷疑車上人士有武器，遂拔槍指向後座乘客，然後拘捕車上3名男子，並揭發私家車上藏有大麻花。

私家車男子其後被黑布蒙頭拘捕。（區議員陳運通Mozam Facebook圖片）

一名被捕男子被帶上警車。（王譯揚攝）

事發於今日傍晚6時55分，網上圖片所見，一名男軍裝警員當時於一輛銀灰色私家車旁，右手舉槍指向一名坐於後座位置的人士。消息指，警方衝鋒車於田心街與車公廟街交界巡邏期間，發現涉事私家車一名乘客沒有扣安全帶，衝鋒警欲下車截查時，私家車突然加速逃走，嘗試穿過一輛小巴及一輛輕型貨車之間逃走，結果事敗，並撞向兩車。調查期間，衝鋒隊人員打開左邊後座乘客車門時，懷疑車上男子有武器，警員於是擎槍戒備。現場消息指，警方拘捕最少3名男子。

被捕男子其後被黑布蒙頭，由警員押往私家車搜車，人員其後在車廂搜出約200克大麻花，並發現車上行車證與車牌不符。

私家車車頭泵把甩脫。（王譯揚攝）