全民檢測｜檢疫物資陸續運抵中山體育館　胡定旭率專家小組到場

最後更新日期：
本港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，政府選址西環中山紀念公園體育館，供華大基因設立臨時氣膜實驗室。有關物資由前晚（6日）起運抵體育館，至今早仍有多個由木箱裝載的貨物陸續到達；警方則動員機動部隊、軍裝及便衣警員，包圍體育館看守。
上午11時許，華大基因旗下的華昇診斷中心有限公司董事胡定旭及專家小組成員離開下榻的九龍維景酒店，駛往大埔一帶，其後到體育館視察。現場消息指，將有200名內地檢測人員長駐館內，冀每日檢測40至50萬個樣本。
胡定旭率專家小組到中山體育館。（黃偉民攝）
華大「火眼實驗室」物資車現身西環中山體育館
周四（6日）晚上9時許，《香港01》記者發現一輛掛有「華大基因火眼實驗室援港物資」橫額的貨車，駛入西環中山紀念公園體育館，卸下最少14箱以木箱裝載的貨物，部分木箱貼有紙條，寫有包括「微電腦連鎖傳遞窗」、「氣膜帳篷」、「光交互智能前門」及配件等。約10名人員曾步出站體育館，站於貨車橫額前方拍照，有操普通話人員稱「我們第一車物資終於來了！」。另有數名警員到場協助，政府新聞處人員亦在場拍攝。
約10名人員曾步出站體育館，站於貨車橫額前方拍照，有操普通話人員稱「我們第一車物資終於來了！」（資料圖片）