警荃灣破三麻將賭檔拘64人　發限聚令告票　部分賭客無戴口罩

警方搗破荃灣三個麻雀賭檔拘64人，新界南總區反三合會行動組署理總督察文卓禧表示，新界南反三合會行動組聯同荃灣警區刑事部、特遣隊及特別職務隊人員，今（9日）在荃灣區進行反賭博行動，並突擊搜查位於眾安街、鱟地坊、川龍街三個單位，搗破三個非法麻將賭檔，拘捕64人，分別31男33女，年齡介乎33歲至84歲，分別涉嫌經營賭博場所、協助經營賭博場所、在賭博場所內賭博被捕，他們亦涉嫌違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》（599G章），警方其後會向他們發出定額罰款通知書。行動中，警方檢獲9萬元賭款、20萬元籌碼、15張電動麻將檯、30副麻將及一批賭具。所有被捕人士被扣留調查。

文續指，上述單位營運一至兩個月，現場環境擠逼，部分賭客沒有配戴口罩，大大增加傳播病毒風險，不排除會加控有關人士的罪名。

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。

警方亦呼籲市民在疫情嚴峻時期，應遵從政府推出的抗疫措施，減少社交接觸及聚會。警方行動仍會繼續，會在區內巡查以防有人違反限聚令。