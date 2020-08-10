FedEx貨機起飛偏離航道險撞大帽山　空管指令急爬升轉彎避一劫

香港國際機場較早時發生一宗驚險事件。據了解，今年4月1日，1架由香港國際機場出發前往台北桃園國際機場的貨機，在起飛後不久，突然向左邊偏離航道，險撞向北面的大帽山。所幸航空交通管制中心及時發現，管制員指令貨機立即爬升及右轉，最終避過一劫，而貨機在轉右時，已飛至大欖涌水塘上空。《香港01》正向民航意外調查機構查詢事件。

事發為1架聯邦快遞FedEx的波音777F型貨機，注冊編號為N884FD。事發於今年4月1日，當時該貨機執飛FX14航班，由香港前往台北。翻查當時貨機與航空交通管制中心的對話、及航班追蹤網站的資料得知，當日本港時間下午4時43分，FX14航班從香港國際機場南跑道（07R跑道）起飛，當貨機離陸後，香港機場的離場席人員指令FX14爬升至25,000呎高度，但從雷達顯示，原本要直飛的貨機，突然偏左，飛越北跑道的航線之餘，再繼續往左飛行。

此時，離場席人員留意到貨機偏離航道，立即發出提示「terrain ahead」（前方近地警告），加快爬升至4,300呎，及往航點PORPA飛行（即原本的路線）。當時貨機高度為2,900呎，而貨機正在指向的大帽山，最高峰為957米，即3,140呎，有撞山的危險。離場席人員發出兩次同樣的警告，其間機師疑聽不清楚，曾詢問需爬升高度，離場席人員再次指出須立即急升至4,300呎及警告前方接近地形，及向右轉航向至120度。

而FX14貨機到達4,300呎時，已經身處屯門小欖上空；而當FX14成功向右轉時，其身處位置已是大欖涌水塘一帶的山脈上空，飛行高度為4,900呎。離場席人員認為貨機已經脫離險境，再確定機師已依程序路線飛行（航線OCEAN2A），才再追問之前發生何事。

離場席人員詢問機師，指為何貨機沒有依照「標準離場程序」（SID）飛行，反而偏向左邊航向。而機師則回應道：「Incorrect switch」（按扭錯誤）。而離場席收到回答後，繼續指令貨機依程序航向飛行及爬升到25,000呎，隨後交予雷達席人員繼續指揮航班。貨機最終在台北桃園機場安全降落。

事發時，貨機的飛行速度大約為200餘節（大約370多公里每小時），假如機師不理會繼續直飛，不出1分鐘就有機會撼向山坡。

《香港01》正向民航意外調查機構查詢事件。

2017年6月4日晚上9時許，1架由香港飛往成都的中國國際航空CA428班機，在香港國際機場25L跑道起飛時，突然向左偏離航道，險撞向大澳山頭。空管人員立即指令國航客機右轉及急速爬升至5,000呎，所幸成功避過險境。

而2016年6月26日，一架由晉江來港的深圳航空ZH9041航機，在降落時一度低過安全高度飛行，需要進行復飛，而復飛時卻在大佛上空掠過，險象環生，所幸機師最終聽從空管人員指令，航機返回正確航道，安全著陸。

根據flightradar24網站資料，FX14貨機起飛後突然轉左，險撞向山坡。