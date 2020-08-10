黎智英被捕｜搜壹傳媒大樓5小時檢25箱證物　李桂華﹕必須作搜查

壹傳媒集團創辨人黎智英、其兩子及4名壹傳媒高層被捕，警上午9時起高調動員200人進入壹傳媒大樓搜證，搜查近5小時後檢走至少25箱證物。過程中有警員翻找編採部記者檯面的文件，被質疑翻閱新聞資料。國家安全處高級警司李桂華在下午2時許指已評估「邊啲地方無咁大機會有新聞材料」，惟被捕人士辦公室位於2樓編採部位置，「無辦法﹑必須情況之下進行搜查」。他又指共檢走25箱證物，並已解封現場。 惟至下午4時許，仍有大量警員駐守大樓內，3樓及4樓仍被封鎖。警方及後再檢走8箱證物，證物箱上寫有3樓字眼，並送往馬鞍山警署。至下午5時半，警員陸續撤離，並拆走傳媒採訪區。

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早上9時45分，國家安全處高級警司李桂華率領逾200名警員、帶同數十個證物籃進入位於將軍澳的壹傳媒大樓搜查。至下午2時半，警員帶走25箱證物，包括行政部文件、電腦等。搜查的過程中，有警員翻找編採部記者檯面的文件，壹傳媒職員質疑警方沒有手令。警方其後指是根據法庭手令進入及搜查將軍澳一座大廈，以偵查危害國家安全罪行。

壹傳媒工會發表聲明譴責警方行動，批評部份警員在警方仍未向《蘋果日報》總編輯羅偉光及律師出示搜查令前，已擅自搜查記者檯面的文件和新聞材料，即使記者要求立即停止，但警員仍置若罔聞。而警方搜查令列明不包括任何編採新聞材料，工會強烈譴責警方擅自觸碰及查閱新聞材料，認為舉動破壞傳媒對資料來源保密原則，嚴重侵犯新聞自由。

李桂華在下午2時許、警方搜查結束後向在場傳媒表示，警方目前已將25箱證物帶回警署作初步調查之用，又指剛才雖已評估「邊啲地方無咁大機會有新聞材料」，惟被捕人士辦公室位於二樓編採部位置，「無辦法﹑必須情況之下進行搜查」。他補充，警方已於半小時前完成工作，現時已解封現場，大樓員工可返回工作。其間，李未有回應記者提問便離開。

惟至下午4時許，仍有大批軍裝警員在壹傳媒大樓內外戒備，據悉大樓只有2樓被解封，3樓及4樓仍然封鎖。警方其後再檢走8箱證物，證物箱上寫有3樓字眼。

另外，在下午3時許，曾有兩名穿白衣、持不同意見人士在大樓門口開香檳。他們被指違反限聚令，獲發定額罰款通知書。

【黎智英被捕】下午5時許，警方再將8箱證物運至馬鞍山警署。（陳浩然攝）