港區國安法｜警國安處再拘2人　包括前學民思潮成員李宗澤

繼壹傳媒集團創辨人黎智英涉違反《國安法》等三宗罪，其兩子及4名壹傳媒高層亦先後被捕後，警方國家安全處今日（10日）再拘捕兩人，分別是民間組織「香港故事」成員李宇軒，涉嫌洗黑錢及勾結外國或者境外勢力，以及前學民思潮成員李宗澤涉嫌勾結外國或者境外勢力。

前學民思潮成員李宗澤（中）被捕。（網上圖片）

前學民思潮成員李宗澤（Wilson）曾於2013年11月24日，在時任特首梁振英到沙田官立中學，出席施政報告及財政預算案地區諮詢會時，與前召集人林朗彥衝擊警方防線。他們承認共三項非法集結罪，2016年1月7日被判處社會服務令80小時。至2016年3月20日，學民思潮宣佈停止運作。他在當年的立法會選舉，擔任游蕙禎的助理，至11月游蕙禎衝擊立法會會議室，他和另外12名議員助理被立法會行政管理委員會永久禁止踏足立法會大樓內及列入黑名單。

而民間組織「香港故事」曾在去年11月邀請外國專家組成監察小組抵港觀察香港的區議會選舉情況，成員李宇軒曾在記者會上發言，呼籲不要忘記理工大學內仍然被困的學生正在經歷一場人道災難，希望香港人、被選出來的代議士、國際社會都可以和香港一起追求民主。