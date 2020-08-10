黎智英被捕｜黎智英、周庭涉勾結外國勢力　一文看清被捕10人罪名

警方國家安全處今日（10日）由上午7時至晚上10時、進行近15小時的大搜捕，拘捕包括壹傳媒集團創辦人黎智英、黎智英兩子、4名壹傳媒集團高層、前眾志成員周庭等在內10名男女。據了解，他們涉及的罪名分別是國安法第29條「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」、「煽動」及「串謀欺詐」。

一文看清被捕十人罪名﹕

壹傳媒集團創辦人黎智英﹕勾結外國或者境外勢力危害國家安全、串謀欺詐、煽動 黎智英次子黎耀恩﹕勾結外國或者境外勢力危害國家安全 壹傳媒集團總裁及財務總裁周達權﹕勾結外國或者境外勢力危害國家安全、串謀欺詐 黎智英長子黎見恩﹕串謀欺詐 壹傳媒行政總裁張劍虹﹕串謀欺詐 壹傳媒行政總監黃偉強﹕串謀欺詐 壹傳媒動畫總經理吳達光﹕串謀欺詐 前眾志成員周庭﹕勾結外國或者境外勢力危害國家安全 民間組織「香港故事」成員李宇軒﹕勾結外國或者境外勢力危害國家安全 前學民思潮成員李宗澤﹕勾結外國或者境外勢力危害國家安全

國家安全處高級警司李桂華表示，今日上午7時起，國安處共拘捕10人，年齡介乎23歲至72歲，涉嫌干犯國安法第29條「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」、「串謀欺詐」。他指，國安處早前調查一團伙，其目的是以宣傳及積極參與要求外國或國際組織制裁香港，調查中發現2男1女在港運行有關組織。據了解，有關人士包括前眾志成員周庭、民間組織「香港故事」成員李宇軒、前學民思潮成員李宗澤，涉嫌勾結外國或者境外勢力。

警經深入調查後，發現有一群傳媒集團高層利用外國戶口在財政上支持有關團伙，而該團伙在國安法立法後仍然積極運作，警方遂拘捕3男。據悉，該3名男子包括黎智英、壹傳媒集團總裁及財務總裁周達權，以及黎智英次子黎耀恩，涉嫌勾結外國或者境外勢力。

警方亦接獲投訴指上述傳媒集團涉及串謀詐騙，他們以欺詐手段騙取低價使用廠房的權利，再拘捕6男，其中2名男子亦涉違反國安法的上述案件被捕。該6男相信包括黎智英、周達權、壹傳媒行政總裁張劍虹、壹傳媒行政總監黃偉強、壹傳媒動畫總經理吳達光及黎智英長子黎見恩。黎智英亦涉煽動罪。