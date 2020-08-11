九巴車長埋站與城巴職員爭執　車務督察駛走巴士惹偷車疑雲

紅隧九巴車長疑「埋站」問題與城巴職員爭執，其間有人駛走巴士惹偷車疑雲，最終證實虛警一場。事發在今日（11日）早上7時許，一輛路線116號九巴駛至紅隧巴士站，九巴車長疑埋站問題，與城巴職員發生爭執。九巴車長下車理論時，有九巴車務督察登上九巴，載着車上數十名乘客經紅隧過海離開。涉事九巴駛至鰂魚涌總站落客後，接獲警方通知駛回紅磡站接受調查。事後涉事姓李九巴車長指，放他車上約2,000元財物不翼而飛，警方將案件暫列盜竊處理。

涉事的九巴車長李先生入職約9年，他指事發時其九巴正切線，其間與其他人發生爭執，之後有車務督察將他的車駛走。（鄧詠中攝）

涉事九巴車長：我啲貴重物品喺裡面！

「到後期好似畀人打劫巴士走！」涉事的九巴車長李先生入職約9年，他指事發時其九巴正切線，其間與其他人發生爭執，之後有車務督察將他的車駛走。「巴士裡面行緊我嘅資料，我啲貴重物品喺裡面。」李續指，事後才知道駛走巴士的人為公司職員，「佢一上車無幾耐就開車走，我初時以為佢幫我駛前少少。」

有目擊車長表示，事發時屬於繁忙時間，當時有九巴「打尖」車身橫跨行車線造成塞車。之後有城巴車長響咹，並且倒車予九巴離開，當時城巴車務督察在場拍照記錄，疑涉事九巴車長不滿被拍照，於是下車理論。其間九巴車務督察知悉事件，為了不阻礙乘客行程，他通知九巴車長後將巴士駛走，繼續九巴服務行程。

九巴：為了不影響乘客行程 車務督察登車開走巴士繼續車程

九巴發言人表示，事發時該名路線116的九巴車長，當時於紅隧往香港方向巴士站，與其他人發生爭執。當時九巴車務督察發現事件，為了不影響乘客行程，於該名車長知悉情況下，車務督察登車開走巴士繼續車程。

警方指今日（11日）早上7時55分接獲報案，紅隧巴士站有兩名巴士司機爭執，案件初時列作爭執。其後涉事九巴車長報稱，他放在車內的2,000元財物不翼而飛，暫列盜竊處理，案件仍在調查中。

香港專營巴士僱員總工會主席郭志誠表示，今早知悉事件後到場了解。郭指過去曾發生類似事件，由於紅隧巴士站塞車問題根深蒂固，前年工會曾經去信隧道公司，討論有關隧道口塞車問題，不少司機需要切線埋站上落客，「要車長實線Cut（切線）入去，問題要司機違法同未經授權。」郭認為今次事件源於紅隧行車線設計問題，希望署方及隧道公司跟進。