黎智英被捕｜消息﹕逾百萬元經本地、海外多個戶口　轉入涉案團伙

壹傳媒集團創辦人黎智英及前眾志成員周庭等10人涉違《國安法》及串謀欺詐被捕一案，警方國安處高級警司李桂華昨交代案情，指有傳媒高層透過外國戶口向一團伙提供財政支持，而該團伙在《國安法》實施之後仍運作，宣傳和積極參與要求外國制裁香港，李指該筆款項「幾大筆」，惟未有交代細節。 消息指，該宗案件涉及金額逾百萬元，經過多個銀行戶口，包括外國戶口，然後轉入有關團伙的戶口中，故涉案等人涉嫌勾結外國勢力被捕。

【黎智英被捕】壹傳媒集團創辦人黎智英由昨日（8月10日）上午7時至今，已被扣查超過24小時，今日（8月11日）他被押至西貢遊艇會搜證逾一小時。（鄧栢良攝）

涉嫌違反國安法第29條「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」被捕的6名男女，包括壹傳媒集團創辦人黎智英、其次子黎耀恩、壹傳媒集團總裁及財務總裁周達權、前眾志成員周庭、民間組織「香港故事」成員李宇軒、前學民思潮成員李宗澤。另外，黎智英長子黎見恩及三名壹傳媒集團高層涉嫌串謀欺詐被捕。

黎智英由昨日上午7時至今，已被扣查超過24小時，今日他被押至西貢遊艇會搜證逾一小時；周庭的Facebook亦指她仍然被扣留於大埔警署，下午會再次進行查問，未知何時可保釋。消息指，被捕10人暫時未獲准保釋，仍然被扣查。

前眾志成員周庭被指勾結外國勢力，8月10日晚於大埔寓所被警方拘捕帶走。（盧翊銘攝）

百萬元款項經多個戶口轉入涉案團伙

據了解，李桂華昨晚提及「幾大筆」的財政支持，金額逾百萬元。警方追查發現有一群傳媒機構高層透過多個本地及海外銀行戶口，將一筆款項轉入一個團伙，警方懷疑有關團伙的行動違反《國安法》，涉案人士涉嫌勾結外國或者境外勢力危害國家安全，故昨採取拘捕行動。

根據《國安法》第29條「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，為外國或境外機構竊取、刺探、收買、非法提供涉及國家安全的國家秘密或者情報，請求外國或者境外機構實施﹑串謀或收受支援實施以下行為，包括發動戰爭或以武力威脅中國主權、統一和領土完整，對特區或中央政府的法律和政策嚴重阻撓，對特區選舉操控、破壞，對特區或中國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動，通過非法方式引發特區居民對中央或特區政府的憎恨。違反上述罪名，可被判處3年以上10年以下有期徒刑；罪行重大的，處無期徒刑或者10年以上有期徒刑。