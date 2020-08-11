黎智英被捕｜被捕10人獲准保釋　黎智英扣查逾40小時後離開

壹傳媒集團創辦人黎智英，涉嫌違反《國安法》被捕一案，被捕10人陸續獲准保釋。扣查期間，黎智英先後被押至壹傳媒大樓、西貢遊艇會及西九警察總部。逾40小時後，踏入周三（12日）午夜，他准以合共50萬元保釋，離開旺角警署時，被逾百傳媒及市民包圍，場面混亂，他未有就事件發言，直接返回嘉道理道大宅。 至於黎智英的2名兒子、壹傳媒集團行政總裁張劍虹、行政總監黃偉強、營運總裁兼財務總裁周達權、動畫公司總經理吳達光、前眾志成員周庭等人，亦已先後獲准保釋，周庭表示被沒收特區護照，交2萬元保釋金及18萬元人事擔保。警方表示，10被捕男女均已獲准保釋，9月上旬向警方報到。

黎智英於被扣查期間，被押至壹傳媒大樓、西貢遊艇會等地點搜查。今午（11日）他再被帶至西九警察總部扣查。晚上約7時，他被扣查約36小時後，再被押上私家車，帶離西九警察總部，轉返旺角警署繼續扣查。及至晚上9時許，黎智英律師及何俊仁，現身旺角警署。

周三（12日）凌晨零時20分，黎智英被扣查超過40小時後，他在律師及何俊仁陪同下，離開旺角警署，據悉他獲准以30萬現金及20萬元人事擔保。有市民在場叫口號聲援，現場一片混亂。黎智英未有就事件發言，直登上私家車離開，但由於被現場人士包圍，擾亂5分鐘後，座駕才能駛走，直驅何文田加多利山嘉道理道大宅；其律師及何俊仁，中途則轉乘的士離去。

至於黎智英次子黎耀恩，在晚上7時半，被扣查約30小時後獲准保釋，在妻子曾美華夠同下，離開將軍澳警署；晚上10時許，長子黎見恩則以10萬元保釋，在律師陪同下離開長沙灣警署；前眾志成員周庭，晚上11時許亦獲保釋，離開大埔警署，她被沒收特區護照，交2萬元保釋金及18萬元人事擔保；至於壹傳媒集團多名高層，包括張劍虹、周達權、黃偉強、吳達光等人，亦已先後獲釋。

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部分被捕人士獲釋時間及條件：

【12/8 00:20】壹傳媒集團創辦人黎智英 — 30萬保釋金及20萬元人事擔保，離開旺角警署。 【23:10】前香港眾志成員周庭 — 2萬元保釋金及18萬元人事擔保，離開大埔警署，她指特區護照已被沒收。 【23:10】壹傳媒行政總裁張劍虹 — 10萬元保釋，離開秀茂坪警署。 【23:55】壹傳媒營運總裁兼財務總裁周達權 — 20萬元保釋，離開西區警署，並交出2本外遊證件。 【22:50】壹傳媒行政總監黃偉強 — 10萬元保釋，離開荃灣警署。 【22:40】壹傳媒動畫公司總經理吳達光 — 10萬元保釋離開。 【22:10】黎智英長子黎見恩 — 10萬元保釋，離開長沙灣警署。 【19:30】黎智英次子黎耀恩 — 10萬元保釋，離開將將軍澳警署。

【黎智英被捕】8月11日，黎智英入夜後再被押離西九警察總部，當時未見他鎖上手銬。

【黎智英被捕】8月11日，周庭即將獲准保釋，香港眾志前秘書長黃之鋒到大埔警署聲援。（陳浩然攝）