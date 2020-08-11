有傳退休後移居美加　前「一哥」盧偉聰否認﹕一直在香港生活

前警務處處長盧偉聰延任滿一年，並在去年11月18日退休，自此甚少再出現於鏡頭前。美國財政上周五（7日）宣佈制裁11名中港官員並公布名單，盧偉聰亦在其中，隨即盧偉聰現時的去向引起熱議，有傳言指他移居美國，與留學美國的兒子團聚；又有指他已身在加拿大。 盧偉聰經警務處公共關係科新聞室回應事件指，留意到近日有網上言論甚至報章專欄指他已移居外地，他就此嚴正澄清，這些言論純屬虛構。他指自己熱愛香港、熱愛祖國，一直在香港生活，與家人並無計劃移居他國。對於這些無中生有的失實言論，他感到非常遺憾，並保留一切追究權利。

警務處前處長盧偉聰亦在美國制裁名單中。（資料圖片）

美國公布制裁名單，當中包括警務處前處長盧偉聰，指在他的領導下，衝突中有4,000多名抗爭者被捕，1,600人受傷。盧偉聰所領導的部門，被指定從事禁止，限制或懲罰在香港行使言論自由或集會自由的活動。

盧偉聰翌日（8日）有作出回應，指美國政府蠻不講理、制裁並不公平，他表示極度遺憾和憤慨。他又表示，世界上任何國家的警務人員，均有責任維護國家安全，確保社會秩序及公共安全。他會一如既往，堅定支持中央及特區政府在港落實國家安全法，以確保一國兩制行穩致遠，全力保障國家安全及香港長期繁榮穩定。