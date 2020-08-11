黎智英被捕｜消息﹕警國安處再通緝2人　包括朱耀明之子朱牧民

警方國家安全處昨日（10日）進行大搜捕，拘捕壹傳媒集團創辦人黎智英及前眾志成員周庭等10人，指他們涉嫌勾結外國勢力、串謀詐騙等。消息指，國安處除了通緝身在英國東岸的黎智英助手Mark Simon外，今日再通緝另外兩名男子，分別是早前已被通緝、朱耀明之子朱牧民，以及被指是「我要攬炒」團隊成員的劉祖迪。

Hong Kong Democracy Council 總監朱牧民。

上月底已傳出警方通緝朱牧民

「佔中三子」之一的朱耀明牧師的兒子朱牧民，現時身在美國，是華盛頓「香港民主委員會」（HKDC）執行總監，他指會為香港人爭取海外保護，在美國國會進行游說工作，他亦被指是《香港人權法》推手。

警方上月底（7月31日）已通緝他，涉嫌勾結外國或境外勢力危害國安。事後他以英文回應事件表示，他已成為美國公民近25年，如事件屬實，即意味着香港警察對一名美國公民發出拘捕令，他亦相信自己是首位非中國公民的目標人物，但不會是最後一個，任何為香港發聲的美國人、或任何國家的公民，將來均可能成為目標，並指「We are all Hong Kongers now.（我們全部都是香港人了）」。至今日（8月11日）他再被通緝。

至於另一名被通緝的26歲男子劉祖迪，其名字不為人熟知。據悉，警方追查發現一團伙涉在《國安法》通過後繼續宣傳及積極參與要求外國制裁香港，而劉為該個團伙的其中一員。消息指，該團伙是「我要攬抄」，而劉於今年初已離境前往英國。