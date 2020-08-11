周庭獲准保釋被收特區護照　指涉國安法被捕是「最驚的一次」

前眾志成員周庭昨（10日）涉嫌違反「國安法」在大埔住所內被捕，她被押至大埔警署扣查逾24小時，至今晚（11日）近11時獲准保釋離開。周庭會見記者時表示，對於涉嫌違國安法被捕感事出突然，對拘捕理由不明所以，警方拘捕的理由是她7月至今利用社交媒體勾結外國勢力，但說法空泛，未有講明時間、事件及內容。她指政府不止是以言入罪，更是無中生有。至於會否被起訴暫未知道。她又指警方以國安法及43條實施細則，沒收其旅遊證件，而擔保條件非常高，需交2萬元保釋金及18萬元人事擔保。她續指，參與社會運動以來，她共被捕4次，而今次是「最驚嘅一次」。

【黎智英案】周庭涉違國安法被捕，至8月11日晚上近11時她獲准保釋。（曾梓洋攝）

涉嫌違反國安法被捕的前眾志成員周庭，其Facebook晚上7時許公布最新情況，指她仍然身處大埔警署，期間曾與律師會面，律師指周庭經兩輪錄影查問後雖然疲累，但精神狀況不錯，然而未有任何獲准保釋的消息。至晚上近10時，最新消息指法律團隊正為周庭處理保釋程序，預料今晚可離開大埔警署。她已交2萬元保釋金及18萬元人事擔保。前眾志秘書長黃之鋒亦到場聲援。

周庭﹕警拘捕理由空泛 不明所以

至晚上近11時，周庭離開大埔警署，她向傳媒表示，對於涉嫌違國安法被捕感事出突然，警方拘捕的理由是她由7月至今利用社交媒體勾結外國勢力，但說法空泛，未有講明時間、事件、社交媒體，對拘捕理由不明所以。她又指，政權不斷利用國安法打壓市民的基本人權及異見者，政府不止是以言入罪，更是無中生有。至於之後的應對及詳細今次拘捕的理據，要與法律團隊商討， 9月1日回警署報到。

她又指，今次拘捕扣查程序與過往被捕情況雷同，包括錄影下錄取口供及打指模。不過，之前警總的案件她被限制出境，但今次警方以國安法及43條實施細則，沒收其特區護照；而且擔保條件非常高，要交2萬元保釋金及18萬元人事擔保。

會否被起訴仍是無知之數

她又表示，昨日上午黎智英、壹傳媒高層及年輕人被捕，她自己由國安法成立，作為社會運動的參與者，已有涉嫌任何罪名被捕的心理準備，但今次拘捕事出突然。她又指，昨日警方到其住所搜屋，法庭手令批出的搜查範圍很大，除其房間外，亦包括客廳、家人的房間等地方亦被搜查及檢走證物。

至於日後會否被起訴、面對什麼判刑，仍是無知之數。而去年警總事件她亦已認罪，接下來也要面對判刑。但她指參與香港社會運動中，作為爭取民主自由的一份子「無悔」。

她續指，參與社會運動以來，她共被捕4次，而今次是「最驚嘅一次」，未來可能有更多香港人面對與其一樣、甚至更嚴峻的情況，她明白香港人爭取民主是不容易走的路。但她被扣留逾24小時期間，她透過律師得知香港及海外朋友的支持，在警署一個冷冰冰的地方仍收到來自世界各地的支持及鼓勵，她指爭取民主之路不易，但很多人同行。

+ 5 + 4 + 3

昨日晚上8時許，10多名探員前往周庭位於大埔的寓所，以涉嫌違反《國安法》第29條「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」拘捕周庭，並搜屋及檢走證物。警國安處高級警司李桂華昨表示，發現一團伙在國安法賓施後，仍繼續宣傳及積極參與要求外國制裁香港，並不單止是發文，而是有實際行動，並發現有2男1女在港運行有關團伙，於是拘捕該2男1女。另外，一群傳媒集團高層透過外國戶口在財政上支持該團伙，遂亦拘捕3男。