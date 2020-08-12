和你Sing｜理大編委記者被警撻落地受傷　區議員李傲然：令人憤怒

昨晚（11日）網民發起「無懼打壓—全港各區商場和你Sing活動」，沙田新城市廣場及旺角朗豪坊，均有市民聚集及叫口號。警方一度在旺角高舉紫旗，並施放胡椒噴劑驅散。 1名理大編委記者，據稱被警員強行摔倒地上而受傷，事後往醫院驗傷。今日（12日）凌晨，他在區議員等人陪同下交代事件。油尖旺區區議員李傲然批評，警方以武力對待新聞工作者，又使用權力分化傳媒，會討回公道及守護新聞自由。

昨晚10時許，警方正於旺角一帶作出驅散。1名理大編委男記者，在旺角站E出口對開彌敦道，被警方按於地上制服，經截查後獲准放行，惟膝蓋及手肘受傷，他事後往醫院驗傷。今日凌晨3時，他在油尖旺區區議員李傲然、理大學生會幹事會會長陳嘉禧及理大編委總編輯陳威諾陪同下，在廣華醫院外會見傳媒。

受傷理大編委記者指，事發時他在行人路邊，突有警方衝鋒車駛至其身後約10至20米，約10名警員落車後，將他推上行人路，他本想向油麻地方向離開，但警員未有讓其離開，並將其推跌，「捉住我撻落地，膊頭、頸有被警員用力擠壓落去嘅感覺。」他感到疼痛，膝蓋及手肘亦受傷。他又展示警方向他發出的「限聚令」告票。

李傲然表示，事件非常令人憤怒，並指傳媒工作者於前線捍衛真相，警方卻使用權力分化傳媒，甚至拒絕部分傳媒報導真相，打壓新聞自由。警方武力對待新聞工作者，並肆意發出「限聚令」票控，未有反省及檢討，更將記者狠摔落地受傷，他將以區議員身份，提供全力協助，討回公道及守護新聞自由。

陳嘉禧指，學生會有責任保護學生安全，就警員的無理傷害，將會保留追究權利；陳威諾亦批評警方使用過度武力，情況十分不理想，近日亦多次無理截查記者，傳媒更要由警方認證，但面對打壓下，仍會保持專業。3人又指，黎智英等10人被捕一案，嚴重踐踏自聞自由，將會謹守崗位，面對打壓。