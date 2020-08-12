清水灣二灘老翁遇溺亡　工會籲不要在封閉泳灘游泳

泳客無視康文署「封灘令」，闖清水灣二灘遇溺亡。事發於今（12日）早上8時許，一名老翁在清水灣第二泳灘暢泳時疑遇溺，泳客見狀協助救起及報警求助。老翁陷入昏迷，由救護員送往將軍澳醫院，惟搶救無效證實不治。警方正調查意外原因。

+ 3 + 2

新冠肺炎疫情持續，康文署早前宣佈轄下所有刊憲泳灘於7月14日起暫停開放，泳灘的沖身設施、更衣室和洗手間關閉，救生服務也暫停。署方呼籲市民切勿到已關閉泳灘，免生危險。

《香港01》到清水灣二灘發現，儘管通往泳灘的樓梯被膠帶圍封，仍有多名市民跨過圍欄進入泳灘範圍。泳客劉先生指，雖然康文署下令暫時關閉泳灘，但泳客沒有理會，他認為游泳能強身健體，故定期來游泳。劉生續指，於本年5月3日早上亦曾協助拯救遇溺游客。另一位泳客指，游泳成為生活一部分，所以都會繼續到泳灘游泳。

救生員呼籲：勿在沒有救生員當值時落水

香港政府拯溺員總工會主席鄧子安稱，自康文署暫時封灘後，不時發生泳客遇溺意外，而今次意外發生在上午8時15分，惟救生員於8時45分後才上班，「無救生員當值下游水好危險」。鄧續指，到泳灘游早水的泳客會在未有救生員服務時落水，至救生員上班後就不會再游泳，「每次出事都係當值前發生」。

鄧子安呼籲，泳客不要在沒有救生員當值時到泳灘，特別是習慣於泳池游泳的泳客，因泳灘有水流、浪、風的風險，即使深諳水性仍可能未能應付突如其來的天氣變化。