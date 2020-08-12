賣淫集團網上宣傳性服務　交易後即場拆肉金　警搗酒店淫窟拘17人

昨日（11日）警方展開名為「勇猛」的掃黃行動拘捕17人，包括內地、泰國的性工作者及賣淫場所的負責人，行動中檢獲漱口水、現金及信用卡等物品。警方表示，近日警方留意到有賣淫集團於網上宣傳，指可於油麻地區的酒店提供泰籍女子的性服務。集團於網上設立一個網址，讓顧客自行打電話預約服務。警方發現集團透過泰國的中間人，安排泰籍女子持旅遊簽證到香港，安排泰籍女子入住該油麻地酒店，並安排她們在房間內交易。

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昨日（11日）警方展開名為「勇猛」的掃黃行動拘捕17人，包括內地、泰國的性工作者及賣淫場所的負責人。（蔡正邦攝）

西九龍總區重案組總督察陳啟澤表示，該個賣淫集團營運約1年，每月營業額約30萬港元。據警方調查所知，賣淫集團以當場拆帳方式，與性工作者於酒店房內分肉金，例如該次交易為800元，泰籍女子可以獲得350元肉金，集團可獲另外450元收入。賣淫集團的成員會幫性工作者預訂房間，安排機場接送，並且安排附近一間洗衣舖，幫她們每日更換毛巾。

警方經調查後派出探員放蛇，昨日（11日）警方展開「勇猛」的掃黃行動，以控制賣淫、依靠他人賣淫的收入為生及洗黑錢罪名，拘捕2男3女本地人，他們為淫集團的骨幹成員，介乎33歲至65歲。

另外警員於酒店內拘捕4名泰籍女子，她們為21歲至28歲，罪名為違反逗留條件，據知因疫情關係她們延續有關簽證留港。另外，警方亦拘捕8名非法入境的內地女子，她們分別為23歲至38歲，警方相信該8名內地女子，同樣於酒店內提供性服務。警方指部分人仍被扣查，相信已經瓦解該個賣淫集團，仍在調查是否有黑社會操縱。