「我要攬炒」團隊打國際線　促成英國跨黨派制裁報告　涉違國安法

壹傳媒集團創辦人黎智英、其次子黎耀恩、壹傳媒集團總裁及財務總裁周達權、前眾志成員周庭、「香港故事」成員李宇軒及前學民思潮成員李宗澤涉違《國安法》第29條「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪被捕；黎智英長子黎見恩、壹傳媒行政總裁張劍虹、壹傳媒行政總監黃偉強及壹傳媒動畫總經理吳達光則涉串謀欺詐，全部人已獲准保釋。 消息指，周庭、李宇軒及李宗澤為「我要攬炒」團隊成員，以宣傳及積極參與要求外國或國際組織制裁香港，該團隊在國安法立法後仍然積極運作，並協助英國「跨黨派關注香港小組」於8月4日發表《香港警方違反國際人道標準調查報告》，報告提出7頂建議，包括以《馬格尼茨基法》實施制裁特首林鄭月娥、警務處處長鄧炳強等高級官員。警方消息證實，「我要攬炒」團隊3人被捕與該報告有關。

「跨黨派關注香港小組」發表全份長達80頁的《香港警方違反國際人道標準調查報告》，報告指香港人道救援工作者在示威活動中遭受恐嚇、騷擾、威脅、肢體暴力及被拘捕等。（資料圖片）

攬炒團隊主打國際線 促成「跨黨派關注香港小組」、「歐洲議會關注香港小組」

「我要攬炒」（人稱「攬炒巴」）自去年6月起，在連登討論區召集成員，組成「攬炒團隊」多次去信聯合國、多國外交部、國會、領事館等，要求聯合國介入事件，追究警察鎮壓香港民主運動，以及遊說外國政府褫奪有份推動修例的香港高官持有的海外護照。整個「攬炒團隊」在整場反修例運動中，肩負打國際線的角色。

去年11月6 日，「攬炒團隊」發文稱經多個月遊說，終促成英國國會上下議院成立「跨黨派關注香港小組」（All-Party Parliamentary Group Hong Kong），小組目標是推進香港民主及捍衛人權，並就香港時局交流相關資訊，以及拓展英國與香港兩地人民的關係，而小組的秘書處以「攬炒團隊」眾籌所得資源為基礎運作。今年6月30日，「攬炒團隊」再促成歐洲議會成立「歐洲議會關注香港小組」，目標是推動歐盟恆常討論及跟進香港局勢。

報告建議英國緊急實施馬格尼茨基人權法案，制裁行政長官林鄭月娥及警務處處長鄧炳強等官員。（資料圖片）

「跨黨派關注香港小組」發表報告 建議英國制裁林鄭、鄧炳強

今年8月4日，英國「跨黨派關注香港小組」發表全份長達80頁的《香港警方違反國際人道標準調查報告》，報告指香港人道救援工作者在示威活動中遭受恐嚇、騷擾、威脅、肢體暴力及被拘捕等，遠差於國際人道法及原則、國際人權法及《中英聯合聲明》裡所能接受的對待。報告表示，警方違反《中英聯合聲明》中第3條第5款，即保障港人的權利和自由的標準和要求。

報告特別提到《港區國安法》於香港強行實施，對香港的法治和日後執法構成徹底的影響，並破壞《中英聯合聲明》及國際法。報告最後向英國政府提出7項建議，其中建議英國緊急實施馬格尼茨基人權法案，制裁行政長官林鄭月娥及警務處處長鄧炳強等官員。而《香港警方違反國際人道標準調查報告》列明由「我要攬炒」團隊資助，報告內的資料和證據亦由團隊聘請的「The Whitehouse Consultancy Ltd」協助。「我要攬炒」在連登發文指，英國議員為調查報告搞聽證會，「我們（團隊）默默提供實質支援」。

【英國「跨黨派國會香港小組」向英國政府提出7項建議】 1) 由英國領導建立一個獨立機制以深入調查香港的狀況，例如： - 於聯合國人權理事會 （或聯合國大會）建立深入調查機制以研究香港的狀況 - 與國際律師協會合作建立一個全面並獨立的調查 2) 英國與香港政府部門及有關機構進行對話以協助聯合國對此問題的調查 3) 英國該針對容許警暴的高級官員，包括但不限於行政長官林鄭月娥及警務處處長，緊急實施馬格尼茨基形式的制裁 4) 英國應防止曾擁護國安法及助長警暴的人士受惠於BNO特別移民政策 5) 英國協助提升香港政府部門及有關機構的能力於 : - 確保獨立投訴機制的全面性並能夠單獨有效地展開工作 - 加強處理示威運動警員的人權培訓 6) 英國根據《中英聯合聲明》規定與香港政府部門及有關機構合作，加強香港的人權保障 7) 英國探討曾受迫害的人道救援工作者是否符合難民公約的庇護範圍並研究最佳的協助方案

團隊曾發文稱與眾志毫無瓜葛 強調無眾志成員

「攬炒團隊」自去年6月起，一直跟進反修例運動的發展，並持續籌劃遊行、登報、撰寫報告、去信聯合國及國際機構、遊說外國議員關注香港情況等行動，主力集中於「國際線」抗爭。網絡上曾有人懷疑「攬炒團隊」與香港眾志有關，惟「我要攬炒」曾公開發文解釋，團隊的政治光譜與眾志不同，雙方毫無瓜葛，並強調團隊中無一人是眾志成員。

「我要攬炒」於外地遇襲 現發起「重光香港計劃」眾籌

「我要攬炒」雖多次申明自己身處外國，惟7月其中他於外地遭人襲擊，他事後接受媒體訪問時稱，未能排除是否與政治事件有關。早於本年5月，「我要攬炒」曾發文表示，有人願意「出100萬想殺我」。其後「攬炒團隊」於5月底，發起「重光香港計劃」眾籌，期望籌得175萬美元，以便於各地成立香港人或文化辦事處及支援民間議會，現時籌款金額已達168萬美元。團隊強調，資金長期妥善存放於外國銀行，並指團隊會繼續組織、支援世界各地行動。