葵涌七旬女工遭工程車撞斃　遺107歲母親　兩兒：唔知點同婆婆講

葵涌昨（12日）發生奪命交通意外，一輛工程車完成清理路面工作離開時，撞到一名73歲姓蔡女工。女工身體嚴重受傷陷入昏迷，送院搶救後不治。女工丈夫早逝，一直「擔起頭家」照顧兩名兒子及107歲母親，怎料一場飛來橫禍為這家人帶來晴天霹靂的消息。細仔對媽媽的離世感到不解，因媽媽從事低風險的雜工，「基本上冇危險性，我覺得個意外好唔合理，冇理由俾自己（公司）啲車輾過。」

107歲婆婆住老人院 死訊難以啟齒

死者為73歲姓蔡女子，於承建商中國路橋工程有限責任公司擔任雜工。蔡女士丈夫早逝，為了養活兩名兒子及母親，便在1998起從事道路維修工程工作，一人撐起半邊天。細仔指，媽媽做雜工22年，不用操控大型機械，「基本上冇危險性，我覺得個意外好唔合理，冇理由俾自己（公司）啲車輾過」。細仔補充，媽媽生活作息定時，每朝7時許出門工作，傍晚6時許回家煮飯，晚上9時多便入睡，「一個好健康嘅人而家搞到咁」。

蔡女士的離世為其家人帶來沉重的打擊，兒子感到晴天霹靂又難以啟齒，「107歲婆婆喺老人院住，但媽媽放假就會去照顧佢，唔知點開口講」。意外發生後，公司有派代表到醫院慰問，惟未有實際的跟進行動，細仔希望公司能以人性角度處理此事。

路政署發言人昨回覆傳媒指，承建商是中國路橋工程有限責任公司，該工程合約的主要範圍涉及維修新界西及九龍的快速公路等公共道路。署方正與承建商聯絡死者家屬，以提供所需的協助。承建商向署方報告，在完成清理路面後，離開現場期間，懷疑工程車上指示燈出現問題而停車檢查，一名工人遭工程車撞到。路政署及承建商正跟進事件，並會全力配合有關部門的調查，以找出事發原因。

司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 1300或3661 1346與調查人員聯絡。