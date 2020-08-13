秀茂坪街市逾10老鼠咬豬殼「食早餐」　肉檔遭勒令停業

秀茂坪街市鼠患嚴重，今日網上流傳片段，顯示多隻豬殼隨意橫陳走廊地上，引來10多隻老鼠肉上游走「食早餐」，不斷咬食豬肉。區議員直言事件「太恐怖」，憂傳播病毒，並有街坊指近月鼠患嚴重。 領展發言人回覆指，就涉事檔戶處理豬肉的問題，曾作多次警告，就今次事件會嚴正跟進，勒令其即時停業。

多隻豬殼放在地上，遭老鼠咬食。（網上片圖截圖）

觀塘區議員張培剛表示，今日接獲秀茂坪街市工作街坊反映，指凌晨時分肉檔開檔前，將多隻新鮮豬肉隨地放置，引來10多隻老鼠覓食。見老鼠「開餐、食早餐」，張直言「太恐怖！」擔心老鼠傳播病菌。

張指，近月秀茂坪街市鼠患嚴重，估計因為街市部分位置正進行裝修，驚動渠道老鼠湧上地面。兩個月前，街市收檔後，曾有老鼠於走廊四竄，他其後在區議會上反映問題，詎料近兩周鼠患更為肆虐。張稱，已就事件聯絡領展及食環署要求跟進。

晩上約10時，《香港01》記者於秀茂坪街市查看，店舖收檔並清洗過後，地面濕滑，不時有老鼠於走廊、店舖及器具上竄走，濕貨區包括豬肉檔、海鮮檔尤為嚴重。滅蟲公司到場滅鼠，放置老鼠藥及老鼠膠。

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領展發言人表示，十分關注情況，並指旗下街市所有檔戶，一律不准在地上處理或放置食物。就涉事檔戶處理豬肉的問題，他們曾作多次警告，就今次事件會嚴正跟進，勒令其即時停業。他們已安排專業滅鼠公司今晚到場，進行滅鼠工作。

發言人指，領展自上月由整體承租商接手營運秀茂坪街市，期間定期進行防治蟲鼠工作，包括放置藥餌，亦已加強街市的清潔及設施巡查，亦提醒檔戶要妥善覆蓋食物，每天清理廚餘、積水及垃圾桶，減少堆放雜物，加強清潔及注意環境衛生。