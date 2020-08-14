中年漢上周倒斃咸美頓街公園　揭遭毒打肋骨脾臟爆裂　2男涉謀殺

本月8日上午11時33分，一名44歲男子倒斃在咸美頓街休憩花園。法醫事後解剖驗屍，發現死者肋骨裂傷，脾臟爆裂，更有嚴重內出血，判斷死因不尋常。警方經追查後，揭發死者生前與2名男子有金錢糾紛，遭人禁錮於砵蘭街一住宅內拳打腳踢，事主其後成功逃離，惟因內出血致死。警方昨日（13日）在尖沙咀以涉嫌謀殺拘捕2男，今早押返砵蘭街一唐樓重組案情，而案件明天會於九龍城裁判法院提堂。

今早9時20分，一名疑犯蒙上黑色頭套，被警方押到現場一幢唐樓重組案情。（黃偉民攝）

西九龍總區重案組一隊總督察陳鈺敏交代案情指，軍裝警員8月8日巡經咸美頓街休憩花園時，發現一名44歲男子坐在長櫈上，毫無反應，於是安排救護車到場，惟救護員證實男子已經死亡。由於事主身上並無明顯傷痕，警方初時將案件列為「屍體發現」處理。

直至8月12日，法醫解剖驗屍時，發現死者身上三條肋骨有裂傷，脾臟爆裂，以及有嚴重內出血，遂判斷死因不尋常，警方遂將案件交由西九龍重案組第一隊調查。

西九龍總區重案組深入調查，以及翻查大量閉路電視錄影，終於鎖定兩名疑兇，並於8 月13日在尖沙咀以涉嫌謀殺，拘捕24歲姓高男及26歲姓張男子，二人有黑社會背景，明天會於九龍城裁判法院提堂。

警方調查得知，事主生前與兩名疑犯相識，惟有毒品及金錢糾紛，兩名疑犯將事主禁錮在砵蘭街一住宅房間內，並對他拳打腳踢。事主其後經窗口從一樓簷篷跳到後巷逃走，惟事主已受到重創，8小時後因內出血倒斃於咸美頓街休憩花園內。

疑犯蒙上黑色頭套，被警方押到現場重組案情。（黃偉民攝）

8月8日上午11時33分，有途人在油麻地咸美頓街休憩花園，發現一名中年男子倒臥在公園地上，於是報警求助。救護員接報到場，惟證實男子已經死亡，警方隨即封鎖公園調查。