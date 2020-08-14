【CCTV直擊】5警凌晨入深水埗黃店翻文件　警：為防有人爆竊

深水埗「黃店」La Tessa上周二（4日）凌晨一名股東於閣樓休息時，有5名軍裝警員經沒有上鎖的後門進入店舖，逗留約45分鐘，並巡視店內每一個角落，翻閲店內文件及核查收銀機，股東其後聽到店內有異響，下樓查看及發事件。店內16部天眼，將警員一舉一動拍攝下來。另一名餐廳負責人葉先生事發時並不在店內，他事後翻查閉路電視片段，質疑警方沒有接到報案，亦無任何法庭搜查令，不明為何擅闖店內。 警方表示，當日凌晨發現一店舖後門沒有關上，為慎防有人爆竊，於是入內調查。經調查後，警員確認店舖內無人及沒有搜掠痕跡，遂聯絡店舖負責人到場並一同檢查店內情況。店舖負責人檢查妥當，沒有財物損失後，在警員的警察記事冊上簽署作實。據了解，警方曾於店內翻查文件，尋找東主聯絡方法，希望通知他到餐廳。

閉路電視截圖，顯示警員手持電筒疑從後巷位置進入食肆。（La Tessa提供）

涉事餐廳為大埔道18號La Tessa，其前身是翠麗餐廳。餐廳負責人葉先生表示，當日凌晨約4時半，他並不在店內，其同屬股東的同事早上回到店舖清理垃圾。當時後門關上，但沒有上鎖，其後他回到店舖樓上閣樓休息。至凌晨5時19分，發現樓下店舖嘈吵，於是查看。警方向其同事解釋，店舖閘門沒有鎖上，於是協助「看門口」。若店舖沒有人便會協助上鎖，需要到警署拿鑰匙。警員其後抄下其同事資料，並著他於警察記事冊簽署 ，確認店內沒有財物損失，其間有警員曾發表「黃店好好生意唔休做啦」言論。

警兩度翻查文件

據負責人提供閉路電視所見，事發上周二（4日）凌晨近4時半，5名警員手持電筒，從後門打開閘門進入店舖，之後開燈，當時正門鐵閘上鎖。數名警員於收銀機處徘徊約5分鐘後，其中一名警員從收銀機處拿出一個文件夾，之後拿到餐檯拿出紙張查看。



再約5分鐘後，數名警員再次聚集收銀機處，有警員再翻查其他文件，另一警員則負責打電話。有警員向正致電的警員遞上文件，警員查看後再次打電話。至凌晨5時19分，同事從閣樓落去店舖內協助警方調查。

據了解，警方調查得知竊匪常於凌晨4至5時、專門挑選後門進入店內盜竊，因此警方的例行巡邏時會檢查後巷，了解有否可疑地方。案中警員發現涉事店舖的後門輕易便可進入，懷疑店舖遭到爆竊，於是入內調查，但經檢查後認為店舖沒有搜掠痕跡，因此於店內翻查文件，尋找東主聯絡方法通知有關事件，而警員於東主到達前曾坐下。

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警：確認收銀機及店舖內沒有搜掠痕跡

警方表示，上周二（4日）清晨近5時，警員於深水埗大埔道一帶巡邏期間，發現一所店舖後門沒有關上，警員為防有人爆竊，於是入內調查。經調查後，警員確認店鋪內無人，而收銀機及店舖內均沒有搜掠痕跡。警方隨即聯絡店舖負責人到場並一同檢查店內情況。店舖負責人檢查妥當，沒有財物損失後，在警員的警察記事冊上簽署作實。警員亦提醒店舖負責人，離開店鋪時，要鎖好門窗，小心盜賊。

警方強調，警員進入店舖只是慎防有罪案發生，目的為保障市民生命財產。當店舖負責人返回店舖確認一切妥當後，警員隨即離開。警方又指，對於有人指鹿為馬， 以無理、失實指控誣衊盡忠職守的警員，煽動仇警情緒，表示遺憾和憤慨。

葉先生表示，警方自行打開閘門，反而未有在門外觀察，質疑警方擅自進入。葉先生指，店舖沒有財物損失，而警員翻查的文件，內容涉及員工、供應商及牌照等資料。他坦言不接受警方解釋，但不猜測為何警方搜查文件及收銀機。他指曾致電警察投訴警察課投訴，對方指屬於警隊恆常工作，拒絕受理，而目前他已將事件交由律師處理。