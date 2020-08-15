首宗加密貨幣櫃員機騙案　3男利用漏洞提22萬元　涉串謀欺詐被捕

警方搗破全港首宗針對加密貨幣櫃員機漏洞的騙案。一個詐騙團伙在8月份利用加密貨幣櫃員機的漏洞，先後11次在未經核實的情況下提取共22萬元現金，令兩間加密貨幣交易機構蒙受損失。警方深入調查後鎖定目標人物，一連兩日在旺角拘捕3名男子，涉嫌「串謀欺詐」。而涉事交易機構將會改善交易系統，以堵塞漏洞。

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司譚威信交代案情。（丘啟謙攝）

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司譚威信交代案情指，警方於8月份分別接獲兩間加密貨幣交易機構的報案，指有人利用加密貨幣櫃員機的漏洞，在未獲授權的情況下提取現金。警方經深入調查，鎖定一個利用加密貨幣櫃員機漏洞的詐騙團伙，相信他們在交易過程中，共騙取22.6萬港元，單次最大提款為5.4萬元。這是全港首宗針對加密貨幣櫃員機漏洞的騙案。

譚威信指，警方於8月13及14日一連兩日採取行動，在旺角以涉嫌「串謀欺詐」拘捕3名男子，年齡介乎26至55歲，三人同屬一個團伙，皆報稱無業，他們與8月份共11宗同類案件有關。警方相信三人是團伙中的主要人物，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。行動中，警方檢獲6部智能電話及部份贓款。

3男輪流踩線及提款 能在未經核實的情況下提款

而調查發現，被捕3人輪流負責接洽、踩線、把風及提取現金等角色。由於加密貨幣櫃員機提款時，需要證明及核實，惟詐騙集團卻使用一些方法，能夠在未被核實的情況下提取現金，警方暫未能透露相關詳情。

譚威信續指，警方已向兩間加密貨幣交易機構給予安全交易的建議，而交易機構亦會改善交易系統，以堵塞漏洞。警方提醒，加密貨幣的使用者及服務供應商進行交易時要小心謹慎，要清楚核對資料，以及使用可靠交易系統，以免招致損失。