網民發起太古廣場悼念梁凌杰　警以限聚令票控7人　2人拒離開被捕

去年反逃犯條例修訂運動，示威者梁凌杰於6月15日晚上在金鐘太古廣場墮斃，其後多月均有網民發起於太古廣場進行悼念活動。今日（15日）是梁凌杰逝世14個月，有網民發起於商場中庭舉行祈禱悼念會。下午5時，身穿藍色外套、經常出席「和你Lunch」等活動的示威者David於中庭位置，舉起「五一」手勢及高叫口號，其後與另一名黑衣男子步行到商場外花槽位置，手持鮮花默哀。軍裝警員於商場外戒備，其後拉起封鎖線截查兩人及另一名年長女士，三人於約10分鐘內兩度被發限聚令告票，其中David及該名女士再被帶上警車離開。 警方表示，今日下午約5時起，有人在金鐘道一商場附近聚集及叫口號，警方先後向集結羣眾發出警告，但仍然有人拒絕聽從警方指示離開，警方遂採取執法行動。行動中，人員共向年齡介乎12至62歲的5男2女發出定額罰款通知書，他們涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），當中一名17歲男童及一名62歲女子經多次警告後，仍拒絕離開，人員遂拘捕他們，他們現正被扣留調查。

警員於商場內截查約10名人士包括網媒。（陳浩然攝）

【19:00】部分人士經截查後獲放行，一男一女被警員帶上警車，其中一人身上佩戴記者證。另外兩名身上帶同急救裝備的急救員，被警員發限聚令告票。其中一名急救員表示，自己當時只是準備離開，亦不超過兩人。

【18:50】警員進入太古廣場，拉起封鎖線截查約10名人士包括網媒，又要求在場採訪記者出示記者證。

警員拉起封鎖線截查3人。（余睿菁攝）

David其後稱自己並沒有超過兩人聚集，認為警方票控不合理，又指會繼續留守。於獲放行約10分鐘後，3人繼續於現場叫口號，警員開咪警告指他們違反限聚令，要求他們離開否則會再發限聚令，3人未有離開，警員隨即再次拉起封鎖線及票控。期間黑衣男子曾高叫「香港獨立」、「民族自強」等口號，被警員指有可能違反《港區國安法》，警告要求停止。該名男子表示自己只是「口講」而沒有行動，並不會顛覆國家及違反《港區國安法》。

至下午6時許，David及年長女士再次被警員帶到封鎖線內截查，其間該名女士聲稱警員指會拘捕她，David亦高叫「警方濫捕」，兩人隨即被帶上警車離開。綽號「大波Ｍan」的建制派人士石房有其後到場，舉起手機拍攝在場人士，引起市民指罵，警員在場分隔並將石房有帶進商場離開。

去年6月15日，35歲的梁凌杰於金鐘太古廣場危站，當時梁凌杰身穿黃色雨衣，身旁掛有反修例橫額，其後墮下傷重不治。