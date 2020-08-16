疫情嚴峻局勢緊張　警隊暫停海外培訓　謝振中赴英深造受阻

外電報道英國繼對香港實施武器禁運後，下令軍方暫停為香港警察等機構提供訓練工作。據了解，香港警隊因應新冠肺炎疫情，加上考慮到香港或捲入制裁風波，國際局勢變得緊張，較早前已決定暫緩海外培訓計劃，當中警察公共關係科前主管、現任葵青警區指揮官謝振中總警司，原定上星期赴英培訓計劃亦需暫時擱置。

警方因應新冠肺炎疫情，加上考慮到香港或捲入制裁風波，較早前已決定暫緩海外培訓計劃。去年11月調離警察公共關係科、現任葵青警區指揮官謝振中總警司首當其衝。（資料圖片／羅君豪攝）

據了解，由於新冠肺炎疫情持續緊張，加上實施《港區國安法》後人手編制變動，雖然近月示威活動緩和，但警隊仍處於戒備狀態，無論前線及管理層都要有充分準備；加上中美關係緊張、國際局勢不定，在英美制裁風波前，警隊較早前已決定暫緩警務人員到海外或內地交流及培訓課程。其中，一名駐北京、負責統籌有關警隊赴內地交流及進修的總督察，近月亦因為計劃暫緩時而調返香港。是次首當其衝的是警察公共關係科前主管、現任葵青警區指揮官謝振中總警司，謝原定下星期前赴英國皇家國防研究學院（The Royal College of Defence Studies）受訓一年﹐但個多月前已暫時擱置行程。

現時每年約有200警務人員到海外深造，主要到英國、美國及內地等，其中英國皇家國防研究學院被視為警隊「一哥搖籃」，每年警隊都會派一人到學院公費學習一年，多任警務處處長包括曾偉雄、現任一哥鄧炳強，以及警隊多名高層，副處長郭蔭庶、助理處長林曉彤及麥展豪均曾前往受訓。而去年趕上「尾班車」赴英受訓的候任警務處助理處長（保安）陳東，據知去年課程受疫情影響，學員無法到世界各地實習考察，更有半年時間雖要「在家學習」，失去課程特色。故原計劃下周出發前往英國的總警司謝振中，個多月前亦暫緩計劃。消息稱，警隊對於是來年是否仍派員參加有關課程仍抱開放態度，除疫情外，亦要看各國的制裁措施，若美國及英國制裁持續，未來交流主要地點或會轉到澳紐及德國等地。

外電報道英國繼對香港實施武器禁運後，下令軍方暫停為香港警察等機構提供訓練工作。（資料圖片／余俊亮攝）

英國《觀察家報》15日引述國防部報道，指因應新型肺炎疫情限制措施，陸軍及空軍暫停為香港警察、政府飛行服務隊及海事青年團的訓練計劃。同時提到有關決定是因應新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，新型肺炎限制措施解除後會重新評估相關訓練，並重申官方立場，認為中國實施港區國安法違反《中英聯合聲明》。英國政府上月21日因應北京在港實施《港區國安法》，無限期暫緩執行與香港之間的引渡協議，並對港實施武器禁運。

美國總統特朗普上月15日簽署《香港自治法案》及行政命令，撤銷美國對香港的特殊待遇，包括命令美國國際執法學院（ILEAs）停止為香港警隊提供訓練。警方早前回覆指，自去年9月中因應國際形勢複雜，已沒有派員參加該學院的培訓課程，亦沒有計劃在今年內參加任何由該學院提供的培訓課程。