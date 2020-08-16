為避檢疫東涌成偷渡客上岸熱點　警瓦解偷渡賣淫團伙　拘8男6女

新冠肺炎疫情下，自本年2月起多個連接內地陸路口岸關閉。警方根據情報相信犯案團伙為逃避14日強制檢疫，利用大嶼山近珠江口的地理優勢，經水路運送性工作者非法入境，然後安排她們到各區酒店賣淫。警方連日行動在大嶼山東涌拘捕8男6女，涉嫌違反多項《入境條例》罪行，其中5名香港男子疑接應偷渡客被捕，相信已瓦解一個運作2個月的偷渡賣淫團伙。 警方又指出：行動中檢獲避孕藥，不排除性工作者為嫖客提供高風險性服務，俗稱「打真軍」，而且沒有接受新冠肺炎檢測，造成健康及衞生問題，呼籲市民提高預防傳染病意識。

警方情報顯示偷渡客為避檢疫，利用大嶼山近珠江口的地理優勢，在東涌上岸然後安排賣淫。

新界南總區刑事部警司姚永勤表示，偷渡客為逃避14日強制檢疫，花費數千至上萬元來港。他指犯案團伙利用大嶼山近珠江口的地理優勢，運用大馬力快艇，晚間由內地經水路運送性工作者非法入境，然後安排她們到各區酒店賣淫。

警方在8月10日至15日期間進行一個名為「揭月」的行動，打擊非法入境及賣淫活動，在大嶼山共拘捕14名人士，包括8男6女（23至67歲）涉嫌違反多項《入境條例》罪行。

警檢避孕藥 相信向嫖客提供高風險性服務

嫖客提供高風險性服務姚永勤指，被捕人大部分為非法入境者，警方亦在區內酒店拘捕非法入境性工作者，包括3男6女（23至36歲）。警方調查發現該6名女性非法入境者，均為性工作者，被安排來港賣淫；至於3名男非法入境者來港動機不明，姚表示他們來自廣西、身材瘦削，不排除意圖來港爆竊。

另有5名負責接應的香港男子（32至67歲），部分人有黑社會背景，涉嫌干犯協助及教唆非法入境、阻礙警務人員執行職務及停牌期間駕駛等罪。行動中，警方檢獲三艘大馬力快艇，一架輕型貨車，少量現金及與賣淫活動有關的物品，包括一些避孕藥。姚永勤表示，相信性工作者為嫖客提供高風險性服務，而且沒有接受新冠肺炎檢測，造成健康及衞生問題，呼籲市民提高預防傳染病意識。

姚永勤表示，警方在行動中檢獲一些避孕藥，相信性工作者為嫖客提供高風險性服務，而且沒有接受新冠肺炎檢測，造成健康及衞生問題，呼籲市民提高預防傳染病意識。

新界南總區衝鋒隊高級督察徐梓邦介紹行動細節，指過去三周與新界南總區反三合會行動組及大嶼山警區，察覺西面海域大嶼山海面一帶，懷疑有非法入境活動，故部署搜捕行動。8月14日凌晨2時，警方發現一艘安裝有舷外機的快艇，由大嶼山西面海域高速駛向北面岸邊，即東涌馬灣涌碼頭方向，與此同時一輛九龍的士高速由逸東邨駛往接應，快艇上4名女子隨即上車。埋伏的警員馬上截停的士，調查間車上4名女子無法出示香港證明文件，並承認從大陸來港賣淫，被警方以非法入境罪拘捕。至於的士司機，以「協助及教唆非法入境」罪被捕。

人蛇集團一晚多轉 一小時多偷運性工作者及可疑男子

同日凌晨3時20分，警員觀察3名男子形跡可疑，由東涌馬灣涌碼頭走向逸東邨，並登上一輛輕型客貨車。埋伏的反黑組探員及衝鋒隊隊員截查該3名男子及司機，4人從客貨車下車逃走不果。該3名男子無法出示香港身份證明文件，以非法入境、阻礙警務人員執行職務被捕。客貨車司機亦涉嫌阻礙警務人員執行職務、停牌期間駕駛及協助及教唆非法入境罪被捕。後來警員在馬灣涌碼頭附近拘捕多兩名男子，疑有份接應非法入境者，涉嫌協助及教唆非法入境罪被捕。