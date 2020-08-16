警荃灣搗集團式經營非法麻將檔　拘44人兼發限聚令告票

荃灣警區過去一周積極打擊非法賭檔，今日（16日）再有突撃行動，搗破一個佔地兩層、集團式經營非法麻將檔，並拘捕44人，被捕人士同涉違反限聚令獲發告票。過去一周，荃灣警區突撃搜查9個地方，共拘捕153名人士，並發出153張定額罰款通知書。

荃灣警區特別職務隊第一隊葉鈴兒督察表示，荃灣警區進行代號「犁庭掃穴」的打擊非法賭檔行動，今日（16日）下午2時許，荃灣警區特職隊及特遣隊人員，突擊搜查川龍街65號一個上下兩層、面積約1,000呎單位，搗破一個集團式經營的非法麻將賭檔，人員拘捕44名中國籍人士，年齡介乎26至65歲，當中一名45歲女子涉嫌經營賭博場所，一名65歲女子涉嫌協助經營賭博埸所。44名被捕人士亦涉嫌違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》（第599G章），警方向他們發出定額罰款通知書。行動中，警方檢獲11部電動麻將機、22副麻將、約值12萬籌碼、約3.8萬元賭款。經警方觀察，上述場所只經營約一星期。

她又表示，荃灣警區過去一星期進行一連串重點打擊非法賭博行動，突撃搜查9個地方，共拘捕153名人士，並發出153張定額罰款通知書。她提醒，經營賭博場所及在賭博場所內賭博為嚴重罪行，大家不要以身試法。她並呼籲大家減少社交接觸，以免病毒傳播。